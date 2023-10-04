蓋茨提罷免麥卡錫成黨內邊緣人！共和黨人早看他不爽 恐被踢出黨團

華盛頓郵報報導，美國共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）10月3日如願罷免議長麥卡錫（Kevin McCarthy），棒打自家人猶如落入民主黨陣營，引發同黨人士不滿，不少共和黨人明擺著看他不爽，不准他在共和黨席位發言，把他 趕到民主黨那邊。

蓋茨提出罷免動議闖關成功，代價可能是成為黨團邊緣人。消息人士透露，共和黨一度考慮將蓋茨逐出黨團。

內布拉斯加州共和眾議員培根（Don Bacon）向記者表示，「最好把他逐出黨團，共和黨不是他該待的地方。」

近年來，共和黨團會議越發成為一言堂，任何公開反對川普（Donald Trump）或1月6日國會暴亂案的黨內人士紛紛遭到排擠。然而，截至目前，蓋茨貌似是被開除黨籍的有力候選人。

問及是否擔心被開除黨籍，蓋茨以一貫自以為是的態度回應，「表決出爐通知我。」

除了極少數極右派支持罷黜議長外，多數共和黨人早就看蓋茨不爽。

麥卡錫確定下台後向記者表示蓋茨就是衝著他來的，「你們懂他，這就是個人恩怨。」

路易斯安那州共和議員葛瑞夫斯（Garret Graves）抨擊，蓋茨提出罷免動議後旋即索要競選捐款。

共和眾議員加西亞（Mike Garcia）稱蓋茨是「隨身帶剪刀的共和黨人」，背刺黨內同志。

威斯康辛州議員范奧登（Derrick Van Orden），「我會永遠將美國和選民的最佳利益作為優先，置於個人情感之上，蓋茨顯然做不到這點。」