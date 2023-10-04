川普詐案開庭 涉虛報房地產

美國紐約州法院二日開庭審理前總統川普的民事詐欺案，檢方指控川普以詐欺手段虛報其持有的大量房地產價值，牟利逾一億美元（約台幣卅二點六億元）。川普則抨擊該州檢察長詹樂霞和主審法官恩格隆，痛批本案是場騙局、陰謀與恥辱，旨在阻止他奪回總統寶座。

民主黨籍的詹樂霞，指控川普自二○一一至二○二一年浮報資產和自己的淨值，以獲取優惠銀行貸款和更低保費。詹樂霞求處至少二點五億美元（約台幣八十一點五億元）罰款，並永遠禁止川普和他兩個成年兒子小唐納及艾瑞克在紐約州做生意，另針對川普和其川普集團實施五年商業房地產禁令。

檢方傳喚的首位證人是瑪澤會計師事務所合夥人班德，他長期擔任川普的會計師。詹樂霞指控，川普宣稱他位於佛羅里達州的海湖莊園價值達七點三九億美元（約台幣二百四十一億元），是合理估價的十倍多。

川普身穿深藍色西裝、打上亮藍色領帶出庭，領子上別著星條旗徽章。他進入法庭時喊說，本案是規模空前的一場政治迫害延伸。

川普在審前向媒體指稱，本案是非裔「種族主義者」詹樂霞的政治復仇。中午休息時間，川普再批詹樂霞腐敗糟糕。川普嘴上也沒放過恩格隆，罵他是心懷偏見的民主黨人、失控胡來的法官，欲利用本案干預明年美國總統大選，「應該將他逐出法庭」。川普正爭取共和黨總統候選人提名，民調暫遙遙領先其他黨內競爭者。

川普競選團隊二日藉機募款，主張川普面對腐敗惡霸的紐約民主黨人，正致力捍衛其家庭和名譽。

詹樂霞表示，其辦公室已準備好證明川普犯行，「無論你（川普）以為自己多有錢和權勢，沒人可以凌駕法律之上」。根據該辦公室估計，川普誇大的財富達卅六億美元（約台幣一一七四億元）。川普律師基斯則反駁，川普財務完全合法，他憑藉正確的房地產投資致富，沒詐欺意圖、沒違法，沒不正當利益，也沒人因此受害。

由於本案屬民事案件，即使法官做出對川普不利裁決，他也不會被定罪或入獄服刑。但恩格隆將親自審理與裁決本案，而非交由陪審團。