罷黜麥卡錫雷聲大雨點小 民主黨態度是關鍵

美國共和黨聯邦眾議員蓋茨二日晚間正式提案罷免眾院議長麥卡錫。依據眾院議事規定，任何一位議員都能對議長提出「罷黜動議」，即發動一項優先決議，投票罷免議長。美聯社二日報導，該動議是強大但不常被使用的程序工具，聯邦眾院過去百年來只動用過兩次，而保守派近年來則常以該動議當作反對其領袖的武器。

國會眾議員能夠在任何時候提出罷黜動議，而議長必須在會期間的兩天內安排投票。麥卡錫一月為拿下眾院議長寶座，被迫向極右派人士讓步，包括修改規定，允許只需一位眾議員即可提案罷免議長。

一旦該動議進入全院表決，只需簡單多數決即可通過，但其他議員也可藉由提出程序動議拖慢或阻止該動議。該動議常被用於對議長的政治威脅手段，但過去鮮少成功。一九一○年，時任共和黨眾院議長甘農（Joseph Cannon）成為美國史上首度對自己發動該動議的議長，在多數共和黨議員投票反對下，該動議沒過，反而成為加農令反對者閉上嘴、停止威脅他的武器。

蓋茨的罷黜動議能否獲足夠票數？該報導認為，這次的反麥卡錫聲浪雷聲大雨點小，在共和黨掌握的眾院，多數眾議員仍支持或接受麥卡錫擔任議長，而且若麥卡錫下台，要由誰接任，目前也沒清楚共識。更重要的是，蓋茨必須獲得多數民主黨眾議員支持，才可能拉下麥卡錫。

蓋茨近幾周來一直在與民主黨人會商，嘗試評估發動該動議能獲得多少民主黨人支持。眾院民主黨領袖傑福瑞斯九月卅日在記者會中表示，民主黨尚未討論有關該動議的假設情況，並形容船到橋頭自然直。

若該動議通過，眾院將邁入全新領域。根據議事規則，眾院議長必須列出一份臨時議長候選人名單，並交由眾院執事保管。當議長之位出缺時，眾院執事將公開名單，並提名表單上的第一人出任臨時議長。

臨時議長首要之務將是舉行新任議長投票，眾院將透過多數決表決，直到選出議長。眾院一月就曾進行達四天、十五輪投票才選出麥卡錫。眾議員可提出新任議長候選人，但共和黨人也可能再次提名麥卡錫。