美國共和黨強硬右派 提罷免眾院議長麥卡錫

美國共和黨強硬右派聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）二日正式提案罷免同黨眾院議長麥卡錫，但該議案不會立即交付表決。麥卡錫則預料，他會挺過這關，「這是我和蓋茨間的事」。

蓋茨是一小群極右派共和黨眾議員的領袖，他們日前拒絕在未大幅削減開支下通過新會計年度的聯邦資金，使聯邦政府瀕臨關門。他們也反對進一步援助烏克蘭，認為援烏經費可更妥為運用在打擊非法移民。

鑑於共和黨去年十一月期中選舉僅以微弱優勢奪回眾院，故強硬右派在表決時形同握有實質否決權。眾院九月卅日在聯邦停擺大限前，驚險通過臨時撥款案，該短期撥款案雖維持現有支出水準，但未包括對烏援助。蓋茨隨後宣布將採取行動罷免麥卡錫。

蓋茨一日向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，「我們（眾院）需要撕掉ＯＫ繃，還有值得信賴的新領導高層」。麥卡錫則說，「這（蓋茨想罷免我）不是什麼新鮮事，自我參選公職的那一刻起，他就企圖這麼做了」。共和黨、民主黨目前在眾院各擁二二一、二一二席。

麥卡錫一月為坐上議長之位，被迫向黨內極右派讓步，如今罷免議長表決只需眾院過半數的二一八票就能通過。蓋茨所提的罷免案後續時間未定，尚不清楚民主黨會否向麥卡錫伸出援手。蓋茨一日放話說，他自信有夠多共和黨眾議員支持罷免麥卡錫，唯一辦法就是民主黨保他，即便如此，「我會毫不留情，繼續尋求這個目標」。

麥卡錫是否被罷免取決於民主黨態度，目前尚不清楚民主黨會不會救麥卡錫，若民主黨眾議員不支持罷免或棄權，麥卡錫或能過關。但大多數民主黨眾議員仍不相信麥卡錫，也有些民主黨眾議員對麥卡錫此前宣布要對總統拜登進行彈劾調查感到憤怒。