影／被國務卿耽誤的樂手！布林肯自彈自唱獲好評 影片突破8百萬觀看

紐約時報報導,美國國務院27日晚間舉辦宴會,國務卿布林肯(Antony Blinken)被拱上台表演,一改平日嚴肅的政壇形象,自彈自唱獲得廣大網民好評,驚呼「深藏不露」,影片在社群平台X達到8百多萬觀看次數。

「全球音樂外交倡議」(Global Music Diplomacy Initiative)餐會27日晚間在國務院登場,邀請知名樂壇及歌手表演,陣容豪華不乏爵士樂大師賀比漢考克(Herbie Hancock)、饒舌界喬丹「拉金」(Rakim)及美國新生代創作歌手蓋兒(Gayle)等。

當時布林肯在鼓譟下台,順了一下和弦後開始演唱芝加哥經典藍調歌曲,馬迪沃特斯(Muddy Waters)的代表作《跳肚皮舞的男人》(Hoochie Coochie Man)。

布林肯一身西裝筆挺,揹著把電吉他,濃厚的藍調唱腔有別於平時說話,唱畢收穫現場熱烈掌聲,足見演出頗有水準。

音樂是布林肯在政治之外的一大愛好,他曾向《滾石雜誌》(Rolling Stone)分享,「音樂可能是貫穿我一生的主旋律」。小時候聽父母彈唱披頭四(Beatles )的《一夜狂歡》(A Hard Day’s Night)驚為天人,從此開始他與音樂的緣分。

布林肯最愛的吉他手是英國吉他之神克萊普頓(Eric Clapton),甚至追過75場現場演出。遠在成為「國務卿先生」(Mr. Secretary)之前,布林肯也玩過樂團,收藏至少6把吉他。

不止如此,布林肯提到「失業時」有過靠音樂維生的念頭,曾經錄歌上傳網路。2018年到2020年川普就任期間,他不在政府工作,也不確定回不回得去。

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK