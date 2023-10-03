川普忙出庭 妻子梅蘭妮亞要求重擬婚前協議確保「錢」途

美國前總統川普民刑事官司纏身似乎沒有停歇的跡象，據稱讓妻子梅蘭妮亞（Melania）開始關心自己以及與川普所生的兒子貝倫（Barron）的前（錢）途，特別是貝倫才17歲。川普被控浮報資產價值多年，如果罪名成立，資產可能會大縮水，梅蘭妮亞必須未雨綢繆，畢竟，跟貝倫同父異母的幾個哥哥姊姊都不是吃素的。

紐約郵報引述消息人士的話報導，梅蘭妮亞已經要求川普重新簽訂婚前協議，而且這至少是第三次提出，梅蘭妮亞希望提高給貝倫的信託金額。

梅蘭妮亞與律師團隊從去年底展開重談婚前協議，時間點差不多落在川普宣布再戰白宮之際。之後，川普（77歲）就開始官司纏身，讓梅蘭妮亞（53歲）覺得洽談新約必須加快腳步。兩人於2005年結婚。