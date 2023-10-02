美國會批准臨時撥款 避免政府停擺

美國國會九月卅日批准一項為期四十五天的臨時撥款法案，在最後一刻避免聯邦政府陷入斷炊關門窘境，但法案中排除援助烏克蘭經費。美國總統拜登立即簽字讓法案生效，但也呼籲國會迅速批准對烏克蘭的援助。

共和黨控制的眾議院以三三五票對九十一票通過臨時撥款法案，隨後民主黨占多數的參院以八十八票比九票批准，以避免聯邦政府十年來第四度局部停擺，並趕在美東時間十月一日○時一分大限前送交拜登簽署成為法律。

拜登在聲明中表示：「在任何情況下，我們都不能允許美國中斷對烏克蘭的支持。我非常希望眾院議長能夠信守對烏克蘭人民的承諾，並確保在這個關鍵時刻獲得幫助烏克蘭所需的支持。」

這筆臨時撥款法案不包括對烏克蘭的援助。俄烏戰爭以來，美國國會已通過一千一百卅億美元援助烏克蘭經費，拜登原本希望在撥款法案中納入向烏克蘭提供二百四十億美元軍事援助。儘管這項主張獲得眾院議長麥卡錫等溫和派共和黨人支持，但極右翼共和黨人強烈反對將這筆援助納入撥款法案。

國會議員如今必須就另一項關於對烏援助的法案展開爭論，並可能在未來幾周進行表決。

拜登表示，通過臨時撥款法案避免聯邦機構關閉「對美國人民來說是好消息」，但他也說，「我們一開始就不應該落入這種境地」。

聯邦機構關門意味四百萬名政府雇員中多數人將無法拿到工資，且從國家公園到金融監管機構等一系列聯邦服務都將暫時停擺。

參議院多數黨民主黨領袖舒默在表決後說：「美國人民可以鬆一口氣：今晚政府不會關門。民主黨人從一開始就表示，避免政府關門的唯一解決辦法是兩黨合作，我們很高興眾院議長麥卡錫終於聽見我們的心聲。」

麥卡錫這次把黨內極右派拋諸腦後，和民主黨合作讓撥款法案過關，部分極右派議員已表示將提案換議長，話雖如此，還不確定是否有足夠票數把麥卡錫趕下台。

此外，這次的法案只讓聯邦政府有經費運作到下月十七日，許多議員表示，難以預期在此之前解決關於預算的重大爭端，包括削減政府支出水準、援助烏克蘭資金和邊境安全條款等分歧。