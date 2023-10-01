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9月底才通過…臨時支出法案排除對烏援助 美防長籲國會准供援烏經費

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國防部長奧斯丁。歐新社
美國國防部長奧斯丁。歐新社

針對美國國會9月30日趕在大限前通過臨時支出法案，暫時化解政府關門窘境，美國國防部長奧斯丁同日晚間表示樂見，但鑑於臨時法案未納入新的對烏援助，奧斯丁聲明呼籲國會實踐美國援助烏克蘭人民的承諾。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧斯丁聲明肯定國會避免「不必要且破壞性」的政府關門，此情況一旦發生，將對每日為捍衛國家而犧牲奉獻的美國軍民產生重大衝擊。

不過奧斯丁同時呼籲，國會應履行美方承諾，向正在對抗暴政、保衛國家的烏克蘭人民提供迫切需要的援助，「美國必須言出必行，持續扮演領導角色」。

聯邦眾議院民主黨領導人士9月30日聲明，預期共和黨籍的議長麥卡錫將於未來眾院開議時，讓烏克蘭援助法案個別接受表決。

聯邦參院的兩黨領導成員亦發布共同聲明，承諾未來數周將就更多援烏經費舉行表決。總統拜登同日晚間也聲明，任何情況下美國對烏援助都不容中斷。

美國 烏克蘭 國防部

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