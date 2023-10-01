美軍參聯主席密利卸任 暗諷川普獨裁者

美國參謀首長聯席會主席密利的四年任期屆滿。他九月廿九日在維吉尼亞州邁爾–韓德森聯合基地發表卸任感言，表明美國軍人不會宣示效忠「想成為獨裁者的人」。密利雖未指名道姓，但路透、美聯社、美國之音及華爾街日報等多家外媒咸認為，他暗指美國前總統川普。

美國正副總統拜登、賀錦麗和國防部長奧斯丁均出席該卸任儀式。密利明言，美軍不是宣誓效忠國王、王后、暴君、獨裁者、想成為獨裁者的人或某個人，而是宣誓效忠美國憲法與「美國」這個理念，「我們願以死捍衛」。

讚許密利是愛國者及勇士、又熱愛憲法的拜登致詞時說，密利在強化美國原有的同盟關係、建立澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）等新戰略夥伴關係、確保美國於網路及太空保持領先、結束阿富汗戰爭、打擊恐怖分子以及在俄烏戰爭中堅定援烏上，皆扮演關鍵角色。

陸軍上將密利服役長達四十三年，透過預官團從軍，是哥倫比亞大學國關碩士與美國海軍戰院國安與戰略研究碩士，軍旅生涯遍及巴拿馬、海地、波士尼亞、阿富汗及伊拉克等地，二○一九年獲川普任命為參聯會主席。

密利曾在二○二○年川普連任失利、翌年一月發生國會暴亂後，兩度密電中國大陸高官，向北京保證美國政局依然穩定、美國無意攻擊中國。

川普得知後暴怒，他九月還痛批密利此舉過去會被「處死」，九月廿九日也在密利發表前述感言後於社群媒體反脣相譏密利動作與腦袋遲緩，不該打那些電話給中國高官，大罵密利是蠢蛋，令美國陷入險境。

新任參聯會主席為空軍上將布朗。他曾在歐、非、中央及印太等四個戰鬥司令部執行多項任務，曾指揮太平洋空軍對抗共軍的空中戰略。他並主張台灣聚焦不對稱能力及作戰概念上的採購與整合，亦力主恢復美中軍事接觸。他也是繼已故的鮑爾後，第二位任美國最高軍職的非裔將領。