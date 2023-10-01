聽新聞
test
0:00 / 0:00

美軍參聯主席密利卸任 暗諷川普獨裁者

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
美國參聯會主席密利（前右）在卸任儀式上，與總統拜登（前左）握手。（法新社）
美國參聯會主席密利（前右）在卸任儀式上，與總統拜登（前左）握手。（法新社）

美國參謀首長聯席會主席密利的四年任期屆滿。他九月廿九日在維吉尼亞州邁爾–韓德森聯合基地發表卸任感言，表明美國軍人不會宣示效忠「想成為獨裁者的人」。密利雖未指名道姓，但路透、美聯社、美國之音及華爾街日報等多家外媒咸認為，他暗指美國前總統川普

美國正副總統拜登、賀錦麗和國防部長奧斯丁均出席該卸任儀式。密利明言，美軍不是宣誓效忠國王、王后、暴君、獨裁者、想成為獨裁者的人或某個人，而是宣誓效忠美國憲法與「美國」這個理念，「我們願以死捍衛」。

讚許密利是愛國者及勇士、又熱愛憲法的拜登致詞時說，密利在強化美國原有的同盟關係、建立澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）等新戰略夥伴關係、確保美國於網路及太空保持領先、結束阿富汗戰爭、打擊恐怖分子以及在俄烏戰爭中堅定援烏上，皆扮演關鍵角色。

陸軍上將密利服役長達四十三年，透過預官團從軍，是哥倫比亞大學國關碩士與美國海軍戰院國安與戰略研究碩士，軍旅生涯遍及巴拿馬、海地、波士尼亞、阿富汗及伊拉克等地，二○一九年獲川普任命為參聯會主席。

密利曾在二○二○年川普連任失利、翌年一月發生國會暴亂後，兩度密電中國大陸高官，向北京保證美國政局依然穩定、美國無意攻擊中國。

川普得知後暴怒，他九月還痛批密利此舉過去會被「處死」，九月廿九日也在密利發表前述感言後於社群媒體反脣相譏密利動作與腦袋遲緩，不該打那些電話給中國高官，大罵密利是蠢蛋，令美國陷入險境。

新任參聯會主席為空軍上將布朗。他曾在歐、非、中央及印太等四個戰鬥司令部執行多項任務，曾指揮太平洋空軍對抗共軍的空中戰略。他並主張台灣聚焦不對稱能力及作戰概念上的採購與整合，亦力主恢復美中軍事接觸。他也是繼已故的鮑爾後，第二位任美國最高軍職的非裔將領。

美國 川普 俄烏戰爭

延伸閱讀

再現川普執政時期？美政府停擺迫在眉睫 數十萬人將被強制休無薪假

缺席初選辯論人氣不減！川普嘲諷黨內競爭對手「重傷小鳥」

Politico民調：川普參與叛亂 51%選民認為應禁止參選2024

各深陷法律風暴 拜登川普難回頭

相關新聞

資金用盡不到24小時…美政府面臨關門危機 麥卡錫：需撤援烏資金

距離美國政府資金用盡只剩不到24小時，共和黨籍的眾議院議長麥卡錫29日晚間提出，為了讓美國政府避免關門停擺，短期開支法案...

共和黨強硬右派欲縮減支出、援烏經費 美政府幾乎確定停擺關門

聯邦眾議院共和黨領袖們主導的臨時開支法案，29日在黨內極右派議員反對下遭否決，部分美國聯邦機關10月1日起幾乎確定「關門...

如何阻止搶劫與小偷？川普稱「開槍」：我們有最好的執法部門

美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會（Fall 2023 CAGOP Convention）發表...

美軍參聯主席密利卸任 暗諷川普獨裁者

美國參謀首長聯席會主席密利的四年任期屆滿。他九月廿九日在維吉尼亞州邁爾–韓德森聯合基地發表卸任感言，表明美國軍人不會宣示...

美國務院任命資深外交官 領導對華政策協調辦公室

美國國務院周五（9月29日）在一份新聞稿中說，資深外交官藍墨客（Mark Lambert）被任命為國務院對華政策最高級別官員，將擔任負責中國和台灣事務的副助理國務卿，並將領導對華政策協調辦公室（也被稱作「中國之家」）...

再現川普執政時期？美政府停擺迫在眉睫 數十萬人將被強制休無薪假

美國正面臨近五年來的首次預算凍結，原因是國會在2024財年預算問題上存在爭議。若拜登領導的民主黨和反對派共和黨無法達成協議，美國政府將於10月1日零時起陷入停擺。數十萬國家雇員將被強制休無薪假，許多公共機構將不得不暫時關閉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。