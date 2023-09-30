美國務院任命資深外交官 領導對華政策協調辦公室

美國國務院周五（9月29日）在一份新聞稿中說，資深外交官藍墨客（Mark Lambert）被任命為國務院對華政策最高級別官員，將擔任負責中國和台灣事務的副助理國務卿，並將領導對華政策協調辦公室（也被稱作「中國之家」）。

藍墨客是一位亞洲問題專家，曾兩度在美國駐北京大使館任職。他最近的職務是副助理國務卿，主要負責日本、韓國和蒙古事務以及與澳洲、紐西蘭和太平洋島嶼的關係。

美國國務院表示：「他在處理中國問題、與我們盟友和夥伴制定協同的政策以及保護國際體系的廉正性方面有著豐富的經驗。」

路透社早於8月29日就已經報導了該消息，稱藍墨客有望就任美國務院中國事務負責人。當時路透社援引五名了解內情的人士稱，美國國務院即將任命藍墨客作為國務院處理中國問題的最高官員，以填補今年六月華自強 （Rick Waters）離職後留下的空缺。華自強也曾擔任對華政策協調辦公室負責人。

該辦公室於去年年底成立，旨在更好地協調美國的對華政策，但也遭遇了一些批評，被指給已經復雜的決策過程增加了更多層級。不過有消息人士說，藍墨客的任命將給「中國之家」注入活力。

一位國務院高級官員告訴路透社記者：藍墨客完全認可「中國之家」的使命和任務，他會真正關注政策、文件、程序以及人員的落實。

同時，路透社報導也指出，藍墨客的任命，不太可能改變拜登政府現行對華政策的基調。該政策最近的重點是與中國政府接觸，以確保緊張的關係不會演變成衝突。

目前，美中關係正因為一系列議題而陷入緊張。兩國在台灣、貿易、人權等諸多問題上大批存在分歧。在過去的幾個月裡，數位美國內閣高層官員前往北京，以便為拜登與習近平今年晚些時候可能舉行的會晤打前站、奠定基礎。

（路透社）

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