再現川普執政時期？美政府停擺迫在眉睫 數十萬人將被強制休無薪假

美國正面臨近五年來的首次預算凍結，原因是國會在2024財年預算問題上存在爭議。若拜登領導的民主黨和反對派共和黨無法達成協議，美國政府將於10月1日零時起陷入停擺。數十萬國家雇員將被強制休無薪假，許多公共機構將不得不暫時關閉。

本周五，美國國會的談判未取得進展。雖然民主黨在參議院佔多數，但共和黨在眾議院卻擁有「微弱多數」，而後者的黨內派系之間存在分歧。兩黨議員對於繼續向烏克蘭提供援助、美墨邊境管控、社會福利、國防資金等一系列議題無法達成共識。

共和黨人、眾議院主席麥卡錫 (Kevin McCarthy) 因為黨內強硬保守派議員的否決，未能通過短期臨時預算提案，儘管折衷方案已將許多機構的開支大幅削減30%。共和黨內強硬派拒絕提供臨時資金，要求大幅削減開支和加強邊境安全，民主黨人和白宮則認為共和黨的方案過於苛刻。

白宮將預算混亂歸咎共和黨

今年1月，現年58歲的麥卡錫是在經歷4天15輪投票後才當選眾議院議長，當時黨內部分人士已拒絕予以支持。如今，麥卡錫自己隊伍中的強硬派或多或少都公開威脅要讓他下台。在停擺期限逼近前是否能找到解決方案還有待觀察。

美國總統拜登基本上未參與談判。拜登此前批評稱，「一小群極端的共和黨人」造成預算陷入僵局，導致所有美國人必須為此付出代價。觀察人士認為，拜登及民主黨希望選民將可能的政府停擺歸咎於共和黨。

白宮預算管理局局長楊恩（Shalanda Young）表示：如果共和黨人能夠結束內部分歧，仍有機會避免停擺。「我告訴你，在我辦公室收垃圾的人會沒有薪水。這就是現實。這就是讓我生氣的原因。」白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）則稱：「麥卡錫議長和他的黨團之間需要進行對話。這就是問題所在，這就是我們看到的混亂局面。」

強制休無薪假和延遲給薪

若美國政府關門，公務員將分為兩類：多數人必須被迫休無薪假，只有在預算凍結結束後才能追溯領取工資。而警察、軍人、空中交通管制員等關鍵領域人員則必須繼續工作，但暫時也是無薪。國家公園、國立博物館和其他公共機構暫時關閉。

政府停擺將對整體經濟造成負面影響。美國財政部長葉倫周五表示，美國政府停擺將是潛在經濟衰退的「風險因素」。投資資銀行高盛估計，政府停擺每持續一周，經濟增長可能會下降0.2個百分點。評級機構穆迪已警告稱，美國的信譽也將蒙上陰影，這將增加國家借貸的成本。

過去幾十年來，美國因兩大黨無法就預算或臨時預算達成一致而屢屢出現預算僵局。迄今為止，最後一次也是最長的一次政府停擺發生在川普執政時期。2018年底至2019年初，美國政府陷入停擺長達35天。

（德新社、美聯社、路透社）

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