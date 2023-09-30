拜登痛批川普 「凌駕於法律之上」

美國總統拜登廿八日在亞利桑那州坦佩演說時，指控前總統川普煽動暴力、獨斷專權，若川普明年勝選再度執政將顛覆憲法，美國將因此蒙受危險。紐約時報同日報導，拜登採取此一具攻擊性的做法，博得反川人士肯定。

這是拜登近幾月來對川普最直接的譴責，將川普描述為壯大中的獨裁者，對美國民主基本信念毫無忠誠，由仇恨與報復欲望驅使，並指控川普所屬的共和黨及其極右派盟友正攻擊美國新聞自由與法規。拜登通常避免點名川普，但這次火力全開，提醒選民若川普重返執政，將出現哪些嚴重結果。

八十歲的拜登在該演說中指稱，「（川普）這個總統凌駕於法律之上，權力無極限」。拜登還講出以下金句：「我們都應謹記，民主不必死於槍下。但當人民保持沉默、沒挺身而出或譴責民主遭受的威脅，那民主就會死亡。」

拜登說，川普曾聲稱美國憲法賦予他當總統時「為所欲為」，但他從未聽過有總統拿這開玩笑。拜登還說，川普行事並非恪守憲法，亦非以替美國人民服務的信念誠信為依歸，而是基於復仇、想以牙還牙。拜登舉例說，川普日前揚言，即將卸任的美國參謀首長聯席會議主席密利在他擔任總統時，背著他與中方聯繫，因此該被處死。

拜登還聲稱，川普盟友正計畫各種密謀，企圖侵犯美國主要政府機關的獨立自主，撤換絕大多數高層文官，以安插其心腹出任。

拜登形容川普企圖奪權、集權、濫權，清算並關閉美國重要機關，散布陰謀論，透過謊言獲利和把持權力，用手段分化美國，煽動群眾用暴力對付保護美國人民安全者，川普的「讓美國再度偉大」（ＭＡＧＡ）陣營不僅威脅實體民主機構，還威脅美國精神。

紐時報導認為，拜登如今強烈抨擊川普，代表其競選策略出現改變。近幾月來，拜登公開發言大多凸顯任內政績，刻意避談共和黨總統初選。但拜登一再強調的「拜登經濟學」，並未使他低迷的施政滿意度提升。拜登二○二○年大選首次和川普交手時，驚險拿下傳統上屬於紅州（紅色是共和黨代表色）的亞利桑那，川普輸不到一萬餘票。

另一方面，美國國會眾議院日前對拜登啟動彈劾調查，主導調查的共和黨議員廿八日在首場公聽會中，審查該黨人士至今蒐集到的拜登兒子杭特海外商業交易投資證據，指控九名拜登家族成員曾從杭特在烏克蘭及中國大陸的交易中獲得現金，但仍未提出拜登本人藉此謀取個人利益的一刀畢命證據。共和黨傳召的數名彈劾證人也說，沒證據顯示拜登二○○九至一七年副總統任內，曾收受任何不法款項。白宮對該公聽會表明，相關調查出於政治動機。