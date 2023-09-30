美國務院：6萬封非機密郵件外洩

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）廿八日在記者會證實，國務院有六萬封的非機密郵件在駭客攻擊後外洩，但機密郵件系統並未被駭。

此外，美國國務院報告廿八日示警說，中國大陸正斥資數十億美元散播假資訊，利用內容審查、資料蒐集和暗中收購外國新聞機構，以操縱全球媒體、重塑全球資訊環境，恐令全球言論自由急速萎縮，最終使許多國家的意志屈從於中方利益。

根據這份報告指稱，中國的全球資訊操控不僅屬於公眾外交問題，對全球資訊空間的完整公正也構成挑戰。北京每年除投入巨資推廣有關中國和中共的正面新聞，也在爭議議題上打壓與其不同調的批判性資訊，例如台灣、人權和國內經濟衰退等議題。

報告提到，北京的網路審查聚焦在非洲、亞洲和拉美地區，確保剔除北京不喜歡的訊息；中國大陸國有企業購買全球媒體的股份，擴大北京的正面報導，並宣傳民主國家有問題的報導。

國務院全球參與中心特使魯賓（James Rubin）表示，北京利用宣傳和審查制度、推動網路威權、利用國際組織與雙邊夥伴關係、合作與壓力並施，以及控制中文媒體共五種手段來實施宣傳戰。

魯賓形容，這是一場沒有宣布就開打的資訊戰，北京散布真假參半的訊息，將破壞美國和其他國家賴以生存的安全世界。

路透廿七日報導，中方駭客成功自國務院十個不同的電郵帳號盜走六萬封郵件，多數受害者都在東亞局。

米勒廿八日表示，確認有六萬封非機密郵件外洩，國務院的機密郵件系統沒有被駭客入侵；此外，美方尚未確定幕後主使。

美國官員郵件外洩，駭客似乎將目標放在美國對中政策的部門，讓美中關係再蒙陰影。