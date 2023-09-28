影／速食店「少給薯條」起衝突 恐怖女店員憤朝顧客開槍全被錄

根據外媒「FOX 26」報導，美國休士頓（Houston）的執法部門公布了一段槍擊案的監控影像。在連鎖快餐店「Jack in the Box」消費的安東尼（Anthony Ramos）因套餐少了份薯條，開車回去向店員阿洛妮婭（Alonniea Ford）索取時，卻和對方產生口角，之後阿洛妮婭還氣得朝安東尼的車子連開數槍。

外媒表示，休士頓執法部門公布了一段槍擊案的監控影像。報導指出，該槍擊案發生於2021年3月，一名男子安東尼在連鎖快餐店「Jack in the Box」消費時，因發現自己的套餐少了份薯條，便開車載著懷孕的妻子與6歲的女兒，回到快餐店的車道取餐窗口。

不過，影片中顯示，開著紅色皮卡的安東尼與女店員阿洛妮婭卻發生口角。報導說明，兩人持續爭執了九分鐘，期間阿洛妮婭還開始朝安東尼扔番茄醬包，安東尼也不甘示弱的將物品往櫃台丟。

儘管另一名店員嘗試阻止兩人的爭執，衝突卻越演越烈。從影片中可見，阿洛妮婭後來走回店內，並持槍枝回到窗前，朝著安東尼的車子連開數槍。所幸安東尼因反應即時，立刻驅車離開現場，才沒有讓任何人在這次槍擊案中受傷。

最後，阿洛妮婭被判使用致命武器嚴重傷人罪，而她的緩刑將於2023年6月結束。安東尼一家則對連鎖快餐店「Jack in the Box」提起訴訟，律師也強調「該快餐店應對員工進行背景調查，以免他們的顧客會接觸到企圖殺害他們的人」。