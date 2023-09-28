共和黨第2場初選辯論 川普再缺席其餘人彼此混戰

美國共和黨角逐2024年總統參選提名，今天進行第2場黨內初選辯論，前總統川普依然缺席。7名參選人相互交鋒，卻也沒人說得清自己有比川普更佳的競爭力。

目前在共和黨內支持度遙遙領先的川普繼缺席首場辯論後再次缺席，今天前往關鍵戰區密西根州，與汽車業工人見面。第3場共和黨內初選辯論訂11月8日於邁阿密舉行。

今天在加州錫米谷（Simi Valley）雷根圖書館舉行的第2場辯論，由川普以外的7名參選人－佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、企業家拉馬斯瓦米（VivekRamaswamy）、前副總統彭斯（Mike Pence）、前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、南卡羅來納聯邦參議員史考特（Tim Scott）、北達科他州長柏根（Doug Burgum）及前新澤西州長克里斯蒂（ChrisChristie）參與。

綜合華爾街日報、美國政治新聞網Politico、CNBC新聞網報導，被問到當前美國國內關注的聯合汽車工會罷工，參選者多打安全牌，不願在工會與資方間選邊站，偏向把問題歸咎於民主黨籍的總統拜登，攻擊拜登的經濟政策。

有別於前次眾人對川普缺席輕描淡寫，這次不少人拉高對川普的火力。迪尚特批本該同台的川普又搞失蹤；克里斯蒂譏川普只敢躲在自家高球俱樂部的圍牆內，還對著鏡頭向川普喊話若只是看熱鬧不參加，「乾脆以後別叫唐諾．川普，叫唐老鴨算了」。

海利則尋求凸顯自己與川普的不同，抨擊川普的中國政策及為討好共和黨內強硬派不惜讓政府關門。

海利說川普做錯之處在於，只著眼美中之間的貿易部分，忽略中國日益強大的實力，「我們須開始重視如何確保美國的安全，這在過去前所未有」她也批評共和黨內希望看到政府關門的議員同志，說若政府關門他們就不該拿薪水。

目前在7人中支持率最高的迪尚特批評川普任內的一些立法債留子孫，也助長通膨。

談及移民與美國南部後院時，迪尚特把中國成功取得墨西哥與古巴的合作怪罪於拜登政府。

迪尚特說：「如今這些亂作一團，正是華府菁英長久以來向強權低頭。」還說若他當選總統，會在亞太擴張美國的「真正硬實力」以對抗北京。

辯論結束時主持人要7人選一個除自己之外最欣賞的參選者，結果除克里斯蒂投川普外，其他6人都拒答，顯示群雄間彼此整合困難，更不易集中力量匯聚出一位能給川普帶來挑戰的人選。

「華盛頓郵報」報導，談及俄烏戰爭時辯論頓時火花四射、場面一度混亂，卻也凸顯共和黨內在這個議題上分歧明顯。

迪尚特今年稍早因稱俄國入侵烏克蘭是領土爭議而挨轟，他今天誓言若當選會致力結束戰爭，卻沒說具體做法。

迪尚特說：「結束俄烏戰爭符合美國利益，這也是我當上總統要做的事。我們不會授人空白支票，也不會派美軍子弟兵赴險，要做的是讓歐洲負起應盡的責任。」

但海利仍逮住機會酸迪尚特，提醒對方這場戰爭從來不是領土爭議；史考特則大談心中的持續援烏方案，要提升美國民眾對援烏的重視。

拉馬斯瓦米在史考特講完後加入混戰，說「（俄國總統）蒲亭是個邪惡獨裁者，並不代表烏克蘭就是好人」海利旋即插話連番稱「俄羅斯勝利就是中國勝利」。

拉馬斯瓦米回擊說「中國才是真正的敵人，但我們卻把俄國推向中國的懷抱」呼籲要拿出合理的和平方案結束戰爭；但彭斯也不甘寂寞跳出來喊「老兄，你若讓蒲亭拿下烏克蘭，就是為中國奪取台灣開綠燈。有實力才有和平」。