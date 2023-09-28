力推電動車 減碳與工人 拜登陷兩難

美國總統拜登以「最支持工會的總統」自許，廿六日赴底特律力挺聯合汽車工會（ＵＡＷ）罷工，但美聯社指出，拜登政府將發展電動車視為要務，為此提供鉅額補貼，盼減少碳排並防止中國大陸強化掌控電動車市場，部分工會人士卻憂心，電動車轉型會壓縮就業機會，拜登陷入追求環保和支持工人的兩難。

拜登的招牌立法「降低通膨法」涵蓋數十億美元的激勵經費，意在使電動車更普及，並補貼電動車電池生產和購買在美國組裝的電動車。路透報導，拜登政府八月底也已宣布會提供一百二十億美元補助和融資，協助業者將工廠轉作製造電動車等先進車輛，盼確保在電動車轉型中，工人能順利過渡。

縱使製造高容量電動車電池，將產生新的就業機會，但去年十一月美國福特汽車執行長法利聲稱，生產電動車所需勞動力相較生產傳統汽車少四成。此說法雖遭質疑，但有產業專家認為，所有舊車廠遲早會停止運作或轉型。

拜登力挺罷工也有經濟風險。在總統支持下，工會將更有底氣、更不願退讓，一旦罷工拖延下去，分析師估計，ＵＡＷ罷工每持續一周，就可能讓美國經濟成長率下滑○點一至○點二個百分點。罷工期間車廠停產，已經居高不下的美國車價將更高。

無論是否接受ＵＡＷ的訴求，車商都將承擔可觀損失。投資銀行高盛估計，罷工每持續一周，通用汽車和福特汽車將分別損失廿五億美元和卅億美元收入，若同意ＵＡＷ成員工資上漲四成訴求，四年內通用開支將增加四十億至五十億美元，福特則會增加五十億至六十億美元。

對手川普不會放過這個修理拜登的機會。川普廿六日發聲明譴責拜登在汽車工人背後捅刀，強推電動車會「連根拔起」美國的汽車產業，讓成千上萬汽車工人失去工作。共和黨相信，拜登花大錢發展電動車，其實不受汽車工人們歡迎。