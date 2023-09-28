汽車工會喊加薪4成 拜登到場挺

美國總統拜登廿六日到密西根州底特律市力挺罷工中的聯合汽車工會（ＵＡＷ），要求罷工的汽車工人們「挺住」，成為首位出席罷工活動的在任總統，他也支持工會每周工作四日、加薪百分之四十的要求。可能在二○二四年大選再次對上拜登的前總統川普廿七日也要到底特律聲援工會，行前他抨擊拜登政府提倡電動車，會把汽車生產全推向中國。

今日美國報報導，ＵＡＷ罷工已進入第十二天，理事長費恩前往底特律機場迎接拜登，再與拜登一起到密西根州通用汽車（ＧＭ）一處零件分配中心；拜登戴著繡有ＵＡＷ字母的棒球帽，身穿藍色毛衣，上頭有總統用璽紋飾。

拜登在現場拿起擴音器，在罷工工人歡呼聲中說：「各位聽我講過很多次了。這個國家不是華爾街建造的，是中產階級建造的。工會打造出中產階級。這是不爭的事實。所以我們加油下去。各位理當取得你們賺取的，你們賺的遠比你們拿到的多得多。」

拜登表示支持工會的要求，包括每周工作四天、四年期間調薪百分之四十。他提到二○○八年金融海嘯，三大車廠面臨財務困境，ＵＡＷ成員共體時艱拯救了汽車產業，犧牲奉獻許多，現在資方日子過得好到不可思議，工人們也該過得很好。拜登並與示威者握手碰拳，停留約十二分鐘離去。

拜登伸臂搭在一名罷工工人肩膀時，理事長費恩說，歷史將銘記這一天，「今天敵人不再是遠在萬里外的外國，就在本地，是資方的貪婪」。

雖然拜登親自到場聲援ＵＡＷ，白宮發言人尚皮耶表示，拜登尚未全力為ＵＡＷ的條件背書，只希望各方磋商。

羅德島大學總統史學者盧米斯指出，拜登現身支持罷工，史無前例，雖說民主黨總統與工會素有淵源，但羅斯福、杜魯門、甘迺迪等總統均未親自來罷工現場。

拜登親訪罷工現場，通用汽車聲明表示，焦點「不在政治，而在秉持善意繼續與ＵＡＷ高層磋商，盡快達成協議」，解決加薪及工作安全事項。

在二○二四年共和黨總統初選聲勢領先的前總統川普，廿七日也要到密西根州爭取勞工支持。他在宣布此行時說，拜登政府推廣電動車的「愚蠢」計畫，會將所有汽車生產推向中國，讓汽車業流失工作機會，他稱電動車對美國汽車工人和消費者「都是一場災難」。

密西根州是選戰必爭之地，二○二○年總統大選拜登在該州得票率略高於百分之五十，以些微差距贏過川普。