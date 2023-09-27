聽新聞
test
0:00 / 0:00

防中國搶先插旗 美拚重返月球

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）。(路透)
美國國家航空暨太空總署（NASA）。(路透)

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，美國太空總署（ＮＡＳＡ）署長尼爾森表示，他擔心中國大陸在發現水的月球南極劃地為王，不准外界進入。尼爾森直言，美中正展開重返月球的「太空競賽」，美方藉由大量投資民間太空科技企業，力圖搶先北京重返月球。

印度雖在八月獨步世界登陸月球南極地區，北京的太空計畫卻是ＮＡＳＡ首要注目對象。中國是唯一擁有自家太空站的國家，曾順利帶回月球樣本，也已計畫一探可能蘊藏水的月球極地。

尼爾森接受ＢＢＣ訪問指出，「我擔心的是我們在月球南極發現水，中國到了那裡然後說這是我們的地盤，你們不能來」。他說，中國在南海建人工島宣示主權等作法，支持他的疑慮。

中方並未締結美國主導的月球及太空探索框架「阿提米絲協議」。北京則表明會和平探索太空，曾稱美方對其太空計畫的擔憂為試圖抹黑。

與北京的太空對陣，促使ＮＡＳＡ大舉投資太空科技。二○二一年，馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）取得卅億美元（約台幣九七五億元）合約，受託打造月球登陸器，今已開發出威力極強的火箭。今年稍早，ＮＡＳＡ亦與亞馬遜老闆貝佐斯的藍色起源簽署卅四億美元（約台幣一一○五億元）的協議，以製造更遠未來使用的登陸器。

除了大型企業，ＮＡＳＡ的資金亦流向不少小型業者。有別於冷戰時期，當前ＮＡＳＡ的太空活動大幅借重私人企業。尼爾森表示，民間企業的參與至關重要，有助分擔高額的成本，並使ＮＡＳＡ可以得力於私部門的企業創意。

太空 北京 南極

延伸閱讀

印度月船三號任務登陸器休眠 極冷溫度電池恐受損至今仍無訊號

麥片和全穀物餅乾好毒！ 富翁心臟病險死…買下紐時全版譴責食品加工用棕櫚油椰子油

印度「月船三號」月球探測車達成任務 設定為休眠模式

太空總署發現月球新坑洞 恐由俄墜毀探測器撞出

相關新聞

防中國搶先插旗 美拚重返月球

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，美國太空總署（ＮＡＳＡ）署長尼爾森表示，他擔心中國大陸在發現水的月球南極劃地為王，不准外界進...

美國大一生搶進姊妹會 精品穿搭拚場

美國阿拉巴馬大學姊妹會新人入會的「較量」，近年在網路社群媒體非常有名。有個新成立的帳號，計算爭取入會的女大新鮮人...

離月底只剩5天！美國政府又面臨關門危機 公家機關服務恐被打亂

美國國會必須在9月30日午夜之前達成協議，否則聯邦政府資金將告罄被迫關門。眼見距月底大限僅剩5日，仍無達成協議跡象，許多...

能源部長：美國10年內打造商轉「核融合」設施

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)25日表示，拜登政府希望在十年內打造可商業運轉的核融合設施，達成潔...

被起訴涉貪後首露面 梅南德茲喊清白：現鈔是積蓄

遭到聯邦大陪審團收賄起訴的民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)，25日在記者會上說不會辭去參議員...

拜登撥2億元 助太平洋島國氣候基建

太平洋論壇峰會(Pacific Islands Forum)本周於華盛頓召開，拜登總統25日向與會領導人表示已經了解氣候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦