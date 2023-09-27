防中國搶先插旗 美拚重返月球

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，美國太空總署（ＮＡＳＡ）署長尼爾森表示，他擔心中國大陸在發現水的月球南極劃地為王，不准外界進入。尼爾森直言，美中正展開重返月球的「太空競賽」，美方藉由大量投資民間太空科技企業，力圖搶先北京重返月球。

印度雖在八月獨步世界登陸月球南極地區，北京的太空計畫卻是ＮＡＳＡ首要注目對象。中國是唯一擁有自家太空站的國家，曾順利帶回月球樣本，也已計畫一探可能蘊藏水的月球極地。

尼爾森接受ＢＢＣ訪問指出，「我擔心的是我們在月球南極發現水，中國到了那裡然後說這是我們的地盤，你們不能來」。他說，中國在南海建人工島宣示主權等作法，支持他的疑慮。

中方並未締結美國主導的月球及太空探索框架「阿提米絲協議」。北京則表明會和平探索太空，曾稱美方對其太空計畫的擔憂為試圖抹黑。

與北京的太空對陣，促使ＮＡＳＡ大舉投資太空科技。二○二一年，馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）取得卅億美元（約台幣九七五億元）合約，受託打造月球登陸器，今已開發出威力極強的火箭。今年稍早，ＮＡＳＡ亦與亞馬遜老闆貝佐斯的藍色起源簽署卅四億美元（約台幣一一○五億元）的協議，以製造更遠未來使用的登陸器。

除了大型企業，ＮＡＳＡ的資金亦流向不少小型業者。有別於冷戰時期，當前ＮＡＳＡ的太空活動大幅借重私人企業。尼爾森表示，民間企業的參與至關重要，有助分擔高額的成本，並使ＮＡＳＡ可以得力於私部門的企業創意。