濫用職權！已婚警捏造證據 將小三前女友關進精神病院
美國賓州一名已婚男員警濫用職權，在跟小三分手後以暴力方式逮捕對方，還捏造證據害對方被送到醫療機構治療，日前劣跡曝光遭到逮捕。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，37歲的戴維斯（Ronald Davis）雖然已婚，卻和一名女子發生婚外情，兩人交往四個月後分手，想不到分手以後戴維斯卻仍不放過對方，疑似為了報復，捏造證據宣稱對方有精神疾病，再藉此將對方送進醫療機構治療。
戴維斯的惡劣行為曝光後，他在9月21日被逮捕。法庭文件指出，受害女子指控戴維斯將她送進醫療機構強制治療，導致女子被困在醫療機構5天。女子表示，戴維斯在她被強制送醫治療前還說：「我知道妳沒瘋，但我會把妳形容得像個瘋子」。
據報戴維斯先是跟其他同事求助，宣稱女子有自殺傾向，接著他在未值班時用自己的警用電子信箱寫信向政府官員求助，傳送女子要自殺的訊息截圖，取得命令開始追捕女子，要將女子送到醫療機構。
戴維斯跟一名朋友在森林野餐區發現女子，由於女子不願配合，戴維斯竟直接坐在對方身上把對方按倒，甚至直接一把將瘦弱的女子抓起要帶上車。過程中女子不只一次說自己不能呼吸，但戴維斯卻置之不理。
兩人在「逮捕」的過程中在地上扭打，導致女子全身多處受傷。警方檢查戴維斯的訊息後，發現女子的訊息並沒有真的要自殘，按上下文看起來戴維斯的截圖是兩人對話爭執節錄的。戴維斯目前已遭到逮捕，並被指控非法限制和非法監禁等多項罪名。
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