吳恩達：AI不致影響人生存 AGI實現還要30年

人工智慧（AI）迅速崛起，部分人士擔憂影響人類生存，「谷歌大腦」之父吳恩達受訪說，人類有足夠經驗，善用比自己更強大的工具創造福祉，預期未來AI會成為全民工具，通用人工智慧（AGI）至少30至50年才會實現。

在舊金山和矽谷，只要有吳恩達（Andrew Ng）演講的場子，總會看見一群人排隊等待請益。吳恩達2011年開啟谷歌大腦（Google Brain）研究，用深度學習技術推動人工智慧系統革新，享有AI先驅的美名。

他也是許多人的AI大師，在史丹佛大學任教外，還透過自創的線上課程平台Coursera和DeepLearning.AI公司，向大眾傳遞AI新知技術，許多人自聊天機器人ChatGPT問世後陷入焦慮，他則告訴大家，「不用驚慌」。

22日，吳恩達於訪台前，在矽谷辦公室接受中央社專訪，早晨9時，他已開完一場會議，忙碌如他，神情卻未見一絲急促。

訪談中，吳恩達對AI未來可能創造的機會，多次以「興奮」來形容。

不過，過去至今，許多思想家，都曾對AI發展提出警告，甚至有所謂「人類滅亡之說」，回應此看法，吳恩達以溫和堅定口吻表示：「我看不出任何構成生存風險的跡象…我跟很多人聊過，但我真的不會這麼解讀。」

吳恩達說，人類有過許多經驗是來自控制比自身更強大的事物，例如，面對公司這個比任何人都強大的組織，人類不僅經營它，還能用它來造福大眾，「面對AI也是一樣的道理，人類能使用AI，並讓AI解決生存問題」。

他指出，「人類面臨許多問題，包括疫情和氣候變遷，AI可以扮演解決問題的要角」，若從人類生存角度來看，「AI發展反倒應該加快腳步」。

至於AI取代人類工作機會的隱憂，吳恩達認為，AI或許會取代少部分的工作，但是「會用AI的人，將取代不會用AI的人」，而懂AI的人正在變多。

他補充，隨著技術進展，使用AI的門檻降低，加上現在大多數的人都握有數據，如果僅需基礎的AI技術，便能使用AI來處理自己的數據，客製建構自己的AI系統，將能「提高自身生產力和優勢」。

他比喻，「AI工具之強大，就如同識字，數百年前人類開始學習識字」。

吳恩達觀察，趨勢已在變化，「全球越來越多人開始學習編寫程式」，他回憶2年前，生成式AI還未崛起，當時他認為，編寫程式是項有難度的專業，學的人不需要很多，但當生成式AI出現後，懂一些程式便很有價值。

近來，AI等技術應用突飛猛進，令不少科學家樂觀期待AGI大約再過5年左右就會實現。AGI的廣泛定義是指，未來AI系統可以勝任和人類一樣、甚至超越人類表現的智能感知任務。

吳恩達笑說，「他們很可能把AGI的定義簡化了」。他舉例：「我們現在要完成博士學位，大約要花5年時間做研究，但AI機器人要達到這樣的水準，似乎還很遠，雖然我還滿期待看到AGI被實現。」

10多年前，吳恩達就向Google高層提議「訓練神經網絡」來解決AI系統所遇到的問題，並指出，如此一來，將有可能實現AGI。

他告訴中央社，AGI的標準是很高的，預測至少還需要「30年到50年的時間」才有可能實現。