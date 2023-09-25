華郵民調 拜登輸川普10個百分點

華盛頓郵報廿四日報導，根據華郵和美國廣播公司（ＡＢＣ）十五日至廿日實施的最新全國民調，總統拜登支持度以四成二對五成二，落後明年大選潛在對手、前總統川普十個百分點。

分析民調結果發現，選民對於拜登在經濟和移民問題的表現不滿日增，而且就華府大舉援助烏克蘭的政策漸生質疑，亦多認為年過八旬的拜登不宜繼續第二任期。

ＣＮＮ、福斯新聞等機構民調，多指拜登和川普不相上下，華郵坦言本次民調或為異數，但時值選戰開跑，拜登的人氣即使在黨內也堪憂：逾六成民主黨人或親民主黨中間選民傾向希望該黨提名拜登以外人選。反觀川普在黨內掌握壓倒性支持，五成四的共和黨人和親共和黨中間選民偏愛川普，居次的佛州州長德桑提斯獲一成五支持，該黨其餘擬參選人民調皆未達一成。

拜登近幾周宣傳所謂「拜登經濟學」成績，將失業率低、基礎建設開支、投資氣候變遷應對計畫等指標視為成功證據，但選民對通貨膨脹的擔憂持續。民調顯示，拜登的經濟施政滿意度已降至三成，為任內新低；約四分之三美國人認為國家整體經濟「不佳」或「糟糕」，高達九成一民眾對食物價格現況給予負面評價，八成七民眾不滿汽油和能源價格高漲。

除經濟外，拜登的移民政策亦屢受挑戰。

多處邊境社區和部分民主黨執政的州、市傳出求助聲浪下，拜登移民政策出現轉向。

華府上周宣布會提供近五十萬名委內瑞拉人暫時工作許可，以緩解移民壓力。拜登在美墨邊境的移民應對，滿意度已從二月的二成八跌至二成三，高達六成二民眾不滿。

上周在白宮會見烏國總統澤倫斯基的拜登，援烏政策也漸受選民質疑。去年四月戰火爆發不久，僅一成四美國人認為美方援烏過多，但據最新民調，執此觀點者已升至四成一；三成一認為當前援烏行動適量，一成八認為不足。

拜登若勝選，二○二五年初就職時是八十二歲，若川普勝出就職時為七十八歲。民調顯示，七成四美國成人認為拜登屆時年紀過大，僅五成認為川普過於年邁。四成八認為兩人皆太老，二成三則稱兩人年紀皆非問題。

川普因涉嫌推翻上屆大選結果等情事，已面臨九十一項重罪指控；四成美國人認為川普遭不公正迫害，五成三認為他受到正常究責。

這項民調以電話隨機抽樣全美一千零六名成人，其中七成五是手機，二成五是傳統電話。誤差為正負三點五個百分點。