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美年底前完成對陸301關稅審核

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
貿易代表戴琪22日表示，希望在今年年底前完成對中特別301條款關稅的審核。(路透)
貿易代表戴琪22日表示，希望在今年年底前完成對中特別301條款關稅的審核。(路透)

美國貿易代表戴琪廿二日在華府智庫大西洋理事會論壇中表示，由於當世前兩大經濟體美中的經貿關係複雜又重要，美國貿易代表署正慎重考慮如何重新平衡美中貿易關係，希望在今年底前，完成對中國大陸三○一關稅的審核。她同日在華府另一智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）活動中，呼籲改革世貿組織（ＷＴＯ），以更有效因應中國的非市場行為。

戴琪強調，在管控美中關係上，尤其是平衡經貿關係，拜登政府態度極為審慎認真。審核三○一關稅不僅攸關管控美中經濟，更與管理全球經濟，以及美中如何相互聯繫有關，美方將慎重考慮如何平衡雙方貿易關係，使之更公平並更有效捍衛美國經濟利益。

由於戴琪就任後迄未訪中，她期待與去年秋季上台的中國新任官員會晤，其團隊已向中方表明對會面持開放態度。

當被問及美國是否已變得更像中國，專注於補貼本國企業？戴琪辯稱如此說法並不公平，如今全球經濟和競爭條件已不同，美方並非試圖仿效中國，而是嘗試符合美國市場導向與民主理念的方式。

路透廿二日報導，戴琪在ＣＳＩＳ活動中呼籲改革ＷＴＯ，以更有效因應中國試圖主導關鍵工業部門、扶持國內企業龍頭，並歧視海外競爭者、大規模補貼關鍵產業、操縱成本結構等非市場行為。儘管她未點名任何國家，但事後坦承就是指中國。

美國商務部廿二日發布晶片法最終施行細則，確保美國政府提供的半導體製造補貼，不會使中國及其他對美構成國安疑慮的國家產業受惠。

美國商務部 關稅

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