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專欄作家上「X」怨機場吃一頓飯2500元 眼尖網友吐槽他忘了「這一點」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
紐約時報專欄作家布魯克斯日前上網抱怨自己在紐華克機場吃飯居然要78美元（折合新台幣約2508元），但很快就被餐廳與網友打臉，指出餐費之所以會那麼高，是因為照片裡面的烈酒。照片翻攝：X / David Brooks
紐約時報專欄作家布魯克斯日前上網抱怨自己在紐華克機場吃飯居然要78美元（折合新台幣約2508元），但很快就被餐廳與網友打臉，指出餐費之所以會那麼高，是因為照片裡面的烈酒。照片翻攝：X / David Brooks

赫芬頓郵報報導，紐約時報專欄作家布魯克斯（David Brooks）日前在網上抱怨自己在紐華克機場吃飯居然要78美元（折合新台幣約2508元）時，可能以為自己正在發表一些值得思索的問題，沒想到很快就被餐廳與網友打臉，指出餐費之所以會那麼高，是因為他當時還喝了烈酒。

布魯克斯在當地時間20日晚間上社群媒體平台「X」（前身為推特）貼出了餐點的照片，可見到漢堡、薯條、沙拉跟某種飲料，同時寫下了自己對價格的怨言，「這頓在紐華克機場的飯就花了我78美元，這就是美國人覺得經濟很糟糕的原因」。

不過，許多網友卻對實際開銷的細項起了疑心。「X」的社群備註指出，根據照片中的桌椅、玻璃杯與薯條形狀等線索，他的用餐地點是紐華克機場A航廈的「Smokehouse Restaurant」，漢堡與薯條售價是17美元（折合新台幣約547元）。包括媒體同行與財經專家在內的許多網友也指出，那杯飲料看上去似乎是烈酒，而在機場喝酒並不便宜。

除此之外，網友指稱布魯克斯用餐地點的「1911 Smoke House Barbeque」也在臉書轉載了相關新聞，吐槽他的帳單不只是漢堡與薯條而已，「看來某人正一下子乾了一些猛烈的飲料，酒錢占了差不多80%，而他還在抱怨他的餐費」。

紐約郵報報導，布魯克斯22日接受PBS訪問時，宣稱那篇發文是自己在「開玩笑」。他說，當自己拿到漢堡跟一大杯威士忌的帳單時，正處於「標價衝擊」（sticker shock）的狀態，也想像起老百姓到雜貨店的感受，但他「寫得如此愚蠢」的短文問題在於，讓他看上去好像忽略了一件顯而易見的事情，也就是「一名中上階級的記者在機場喝波本威士忌跟月光族家庭有著很大的不同」。

布魯克斯承認，「我麻木不仁，我搞砸了，我不應該寫那條推文，我可能不應該寫任何推文…我犯了錯，這很蠢」。

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