美助理防長：北京鎖台將會失敗

美國國防部亞太事務助理部長瑞特納十九日在眾院軍事委員會作證時表示，國防部目前正在和政府其他單位、盟國等合作強化在台灣海峽的威懾力量，確保印太地區和平繁榮；他指出，中國想封鎖台灣，可能以失敗告終，北京想揮軍直接攻打台灣也極為困難。

瑞特納針對台海局勢作證，並說明拜登政府阻止中國對台灣採取行動的措施。

美國國防部發布新聞稿指出，瑞特納在會上強調，國防部的活動完全符合美國長期以來以台灣關係法、三個公報和六項保證為原則的一個中國政策；他說，這項政策四十多年來有助於維護台海和平穩定，「這就是為什麼政府反對任何一方片面改變現狀的原因」。

瑞特納表示，解放軍若封鎖台灣，台灣的盟友會取得足夠時間，調集資源幫忙台灣。封鎖台灣引發的經濟衝擊破壞太大，會讓國際下定決心對付中國。

瑞特納說，中國封鎖台灣可能不會成功，且讓解放軍的危機大幅升高，屆時中國可能必須考慮，是否願意開始攻擊商業船舶。

國防部參謀首長聯席會議「戰略、計畫及政策」副主任、陸軍少將麥基表示，鑒於封鎖台灣的挑戰太多，中國極不可能動手。麥基認為封鎖固然是選項，但極不可能採用；解放軍會放話封鎖，但不會真的動手。

共軍去年八月、今年四月都發動環台軍演，且幾乎每天都在台灣周遭活動。台灣國防部上周在報告中表示，陸正在面對台灣的海岸空軍基地，加強部署新式戰鬥機及無人機，提升空軍戰力。

不過，麥基表示，解放軍想執行正面、兩棲攻擊台灣，十分吃力；想發動奇襲戰也是一樣。

麥基說，解放軍必須調集數萬甚至數十萬部隊到中國東岸，結果便是透露明顯訊號，「解放軍入侵台灣絕非易事」。

麥基指出，解放軍面臨台灣可供登陸的沙灘不多等困境；此外，美軍相信，台灣人民有意願作戰，因此解放軍攻台絕非易事。