托兒所淪毒品分銷中心！男嬰午休一覺不醒 查驗因中毒枉死

美國紐約布朗克斯區（Bronx）一間托兒所4名幼童9月15日誤觸鴉片類毒品吩坦尼（fentanly）中毒，其中一名1歲嬰兒死亡，另外3名幼童留院送醫。托兒所老闆及一名男性租客涉嫌在所內分發毒品被捕。

美國廣播公司（ABC）17日報道，托兒中心Divino Niño當日下午約3時報警求助，指中心內有3名幼童午睡後昏迷不醒。警方到場發現兩名一及兩歲男童和一名8個月大女嬰昏迷不醒，隨後一歲男童多米尼西（Nicholas Dominici）證實不治。

警方指，另一名兩歲男童中午歸家，被母親發覺他昏沉遲鈍，隨即送院，所幸救回一命。

警方在遊戲墊上搜獲1公斤吩坦尼，以及3部用作包裝大批毒品的填壓機。

檢方19日公布起訴書，托兒中心老闆、36歲女子門德斯（Grei Mendez）和向她租房的41歲男子布里托（Carlisto Acevedo Brito）被控持有並意圖分發毒品致死及「墮落的冷漠謀殺」（depraved indifference murder）等多宗罪。

門德斯代表律師稱，門德斯對租客販毒一事並不知情，事件只與她丈夫有關。檢方稱，門德斯報警前曾兩次致電丈夫，並刪除逾兩萬條訊息，是試圖掩飾中心內的毒品活動，指控她參與販毒團夥，協助丈夫逃走。

門德斯為4孩之母，9年前自多明尼加搬到紐約，一直在餐廳工作，並擔任家庭健康助理，從未被捕。一經定罪，她和布里托或面臨終身監禁。

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Grei Mendez De Ventura, 36, owner of Divino Nino Daycare, and Caristo Acevedo Brito, 41, were taken to court Sunday. They face murder charges for the death of Nicholas Feliz Dominici and the hospitalization of 3 other children who were exposed to Fentanyl #Bronx #daycare #news pic.twitter.com/Us6tdxUKrS — That Guy Shane (@ProfanityNewz) 2023年9月18日

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文章授權轉載自《香港01》