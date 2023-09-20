聽新聞
test
0:00 / 0:00

托兒所淪毒品分銷中心！男嬰午休一覺不醒 查驗因中毒枉死

香港01／ 撰文： 張顥庭
紐約布朗克斯區一間托兒所4名幼童9月15日誤觸鴉片類毒品吩坦尼中毒，其中一名1歲嬰兒死亡，另外3名幼童留院送醫。示意圖／ingimage
紐約布朗克斯區一間托兒所4名幼童9月15日誤觸鴉片類毒品吩坦尼中毒，其中一名1歲嬰兒死亡，另外3名幼童留院送醫。示意圖／ingimage

美國紐約布朗克斯區（Bronx）一間托兒所4名幼童9月15日誤觸鴉片類毒品吩坦尼（fentanly）中毒，其中一名1歲嬰兒死亡，另外3名幼童留院送醫。托兒所老闆及一名男性租客涉嫌在所內分發毒品被捕。

美國廣播公司（ABC）17日報道，托兒中心Divino Niño當日下午約3時報警求助，指中心內有3名幼童午睡後昏迷不醒。警方到場發現兩名一及兩歲男童和一名8個月大女嬰昏迷不醒，隨後一歲男童多米尼西（Nicholas Dominici）證實不治。

警方指，另一名兩歲男童中午歸家，被母親發覺他昏沉遲鈍，隨即送院，所幸救回一命。

警方在遊戲墊上搜獲1公斤吩坦尼，以及3部用作包裝大批毒品的填壓機。

檢方19日公布起訴書，托兒中心老闆、36歲女子門德斯（Grei Mendez）和向她租房的41歲男子布里托（Carlisto Acevedo Brito）被控持有並意圖分發毒品致死及「墮落的冷漠謀殺」（depraved indifference murder）等多宗罪。

門德斯代表律師稱，門德斯對租客販毒一事並不知情，事件只與她丈夫有關。檢方稱，門德斯報警前曾兩次致電丈夫，並刪除逾兩萬條訊息，是試圖掩飾中心內的毒品活動，指控她參與販毒團夥，協助丈夫逃走。

門德斯為4孩之母，9年前自多明尼加搬到紐約，一直在餐廳工作，並擔任家庭健康助理，從未被捕。一經定罪，她和布里托或面臨終身監禁。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀：

拜登政府倡大麻改列較低風險藥物　美緝毒局展開檢討

傳美國擬撤銷部份對華制裁　換取合作打擊芬太尼　美方否認

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

托兒所淪毒品分銷中心！男嬰午休一覺不醒 查驗因中毒枉死

美國紐約布朗克斯區（Bronx）一間托兒所4名幼童9月15日誤觸鴉片類毒品吩坦尼（fentanly）中毒，其中一名1歲嬰兒死亡，另外3名幼童留院送醫。托兒所...

拜登聯大演說 籲美中管理好兩國競爭關係

總統拜登19日在聯合國大會上表示，美國尋求與中國負責任地管理兩國競爭，對中去風險並非脫鉤；美方不尋求與中國發生衝突，但遇...

明知被嫌老…拜登：我仍要選 因川普會摧毀民主

拜登總統知道自己被嫌老但還是要選，主張(前總統)川普會摧毀民主；民調顯示，69%受訪選民擔憂拜登年老體衰，做不了下個四年...

聯邦醫學小組：孕婦高血壓失調症更普遍 產檢必量血壓

聯邦預防醫學服務專案小組(U.S. Preventive Services Task Force，USPSTF)19日表...

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

社會安全署(Social Security Administration，SSA)監察長(Inspector Gener...

FBI局長：中國駭客人數是美國50倍 規模超越所有對手總和

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Chris Wray)18日在一場會議中示警說，中國的網路間諜計畫規模，超越其所有主要競爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦