川普放話24小時內解決烏俄衝突 澤倫斯基喊話「快提出和平方案」

烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會發表演說後接受CNN採訪時，呼籲美國前總統川普如果有辦法終結烏俄戰爭，就公開分享和平方案，但澤倫斯基警告，前提是不能要求烏克蘭放棄領土。

澤倫斯基在演說後向CNN記者布利策（Wolf Blitzer）表示，「他現在可以公開分享他的想法，而不是浪費時間，失去性命」，並說「我的方案是停止戰爭，停止所有這些悲劇，停止俄羅斯入侵」。

澤倫斯基表示，端看川普如何看待這件事，如何將俄羅斯人趕出烏克蘭土地，否則，他就沒有提出全球和平理念。

澤倫斯基補充說，「所以（如果）我們的想法是如何奪取我們的部分領土並將其交給普亭，那這就不是和平方案。」

目前民調處於領先的2024共和黨總統候選人川普聲稱，他能夠在24小時內與澤倫斯基和普亭達成協議，終結烏俄戰爭，並強調會為任一方達成公平協議。