習近平引抗戰史 盼美中攜手

新華社十九日報導，中國大陸國家主席習近平十二日回信給美中航空遺產基金會主席格林和飛虎隊老兵莫耶及麥克馬倫時表示，中美人民在抗日戰爭時同仇敵愾，歷經血與火的考驗，結下深厚友誼。他並強調，中美對世界和平及穩定發展負更重要責任，兩大國應該、也必須實現相互尊重、和平共處、合作雙贏。

北京近來頻頻釋出改善中美關係意向，繼中共中央外辦主任兼中國外長王毅和白宮國安顧問蘇利文會談，以及中國國家副主席韓正與美國國務卿布林肯會見後，中國媒體又披露習近平藉由回信對中美關係表態。

習近平寫道，得知該基金會和飛虎隊老兵長期致力在中美兩國傳承飛虎隊事跡，還有愈來愈多美國青少年參與飛虎隊友誼學校及青少年領袖計畫，已有近五百名飛虎隊老兵和數百名家屬訪中，他很高興，並向這些美國人士致敬。

習近平強調，兩國曾團結對抗法西斯，展望未來，美中兩個大國對世界和平與穩定發展責任重大。他認為，中美關係寄希望於人民、基礎在民間、未來在青年。中美關係今後的健康及穩定發展，需要新一代飛虎隊員的參與與支持，盼飛虎隊精神能夠在兩國人民間代代傳承。該基金會為一九九八年成立的民間團體，旨在促進中美航空歷史事件的研究與紀念。