聽新聞
test
0:00 / 0:00

布林肯會韓正 談及台海、俄烏

聯合報／ 編譯陳曉慈、記者賴錦宏／綜合報導
美國國務卿布林肯（左）與中國大陸國家副主席韓正（右）十八日在紐約聯合國大會場邊會晤。新華社）
美國國務卿布林肯（左）與中國大陸國家副主席韓正（右）十八日在紐約聯合國大會場邊會晤。新華社）

美國國務卿布林肯十八日在紐約聯合國大會場邊，會晤中國大陸國家國家副主席韓正。兩人都談到美中關係對全球的重要性，雖未明確提及「拜習會」，但外界認為，美中高層近來交流頻繁，可能是為此鋪路。

布林肯表示，世人均期待美中負責任管控雙邊關係，美國亦致力於此；就美方而言，面對面外交是處理美中分歧領域的最佳途徑，也是探索美中合作領域的最好方式。美國國務院會後聲明，「韓布會」愉快又具建設性，雙方同意維持美中溝通管道暢通，並討論俄烏戰爭、北韓和台海等議題。

據新華社報導，韓正表示，中方對美政策保持連貫及穩定，期望美中相向而行，推動關係回穩，以惠及兩國與造福世界。他並強調，美中關係面臨諸多困難挑戰，需雙方共同拿出誠意，世界需要穩定健全的美中關係。

我外交部北美司司長王良玉表示，一直關注美中高層互動，台美高度互信、聯繫管道暢通。

華爾街日報十八日引述前白宮國安會中國事務主任、華府智庫卡內基國際和平基金會專家韓磊報導，北京應該認識到，美國國內雖有共和黨國會議員等批評和反彈，拜登政府目前仍持續致力與中國保持交往。

中央社十九日引述中國人民大學學者時殷弘報導，自拜登就任以來，美中高層交往及溝通幾乎不曾中斷，在今年六月後，雙方高層更頻繁溝通。但「溝通是一回事」，美中關係仍不能說在至少一個關鍵問題上，取得顯著持久的緩解。中國現代國際關係研究院學者丁曉星直言，美中俄是當世最重要大國，當前關係卻不平衡。中俄關係史上最佳、美中關係被推向戰略競爭，美俄關係則是史上最糟。

美中關係 美國

延伸閱讀

拜登聯合國大會演講 提及俄烏戰爭及氣候變遷

習近平：中美兩國應相互尊重、和平共處、合作共贏

拜登荒謬妥協或雙贏外交？美伊換囚：59億美元換回5位美國公民

角逐連任被嫌老 拜登：我知道但民主岌岌可危

相關新聞

布林肯會韓正 談及台海、俄烏

美國國務卿布林肯十八日在紐約聯合國大會場邊，會晤中國大陸國家國家副主席韓正。兩人都談到美中關係對全球的重要性，雖未明確提...

習近平引抗戰史 盼美中攜手

新華社十九日報導，中國大陸國家主席習近平十二日回信給美中航空遺產基金會主席格林和飛虎隊老兵莫耶及麥克馬倫時表示，中美人民...

哪所大學投報率最高？前2名畢業2個月就可賺回學費

華爾街日報(WSJ)18日公布該報與College Pulse共同評鑑的最新大學排行榜，紐約市立大學(CUNY)體系的勃...

角逐連任被嫌老 拜登：我知道但民主岌岌可危

美國史上最年長總統拜登今天表示，他理解眾人對他年齡的關注，但他決定競選連任，主要是因為前總統川普想要「摧毀」美國民主

蒙大拿禁TikTok 美18州檢察長相挺

美國18個州檢察長今天表示，他們支持蒙大拿州禁用中國短影音應用程式TikTok的行動，並敦促美國法官在禁令於明年元旦生效...

彭斯稱中國快變成邪惡帝國 要求加強對台軍售

美國前副總統彭斯（Mike Pence）今天表示，中國快變成「邪惡帝國」，並要求加強對台軍售

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦