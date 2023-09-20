布林肯會韓正 談及台海、俄烏

美國國務卿布林肯十八日在紐約聯合國大會場邊，會晤中國大陸國家國家副主席韓正。兩人都談到美中關係對全球的重要性，雖未明確提及「拜習會」，但外界認為，美中高層近來交流頻繁，可能是為此鋪路。

布林肯表示，世人均期待美中負責任管控雙邊關係，美國亦致力於此；就美方而言，面對面外交是處理美中分歧領域的最佳途徑，也是探索美中合作領域的最好方式。美國國務院會後聲明，「韓布會」愉快又具建設性，雙方同意維持美中溝通管道暢通，並討論俄烏戰爭、北韓和台海等議題。

據新華社報導，韓正表示，中方對美政策保持連貫及穩定，期望美中相向而行，推動關係回穩，以惠及兩國與造福世界。他並強調，美中關係面臨諸多困難挑戰，需雙方共同拿出誠意，世界需要穩定健全的美中關係。

我外交部北美司司長王良玉表示，一直關注美中高層互動，台美高度互信、聯繫管道暢通。

華爾街日報十八日引述前白宮國安會中國事務主任、華府智庫卡內基國際和平基金會專家韓磊報導，北京應該認識到，美國國內雖有共和黨國會議員等批評和反彈，拜登政府目前仍持續致力與中國保持交往。

中央社十九日引述中國人民大學學者時殷弘報導，自拜登就任以來，美中高層交往及溝通幾乎不曾中斷，在今年六月後，雙方高層更頻繁溝通。但「溝通是一回事」，美中關係仍不能說在至少一個關鍵問題上，取得顯著持久的緩解。中國現代國際關係研究院學者丁曉星直言，美中俄是當世最重要大國，當前關係卻不平衡。中俄關係史上最佳、美中關係被推向戰略競爭，美俄關係則是史上最糟。