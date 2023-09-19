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美佛州迪士尼樂園驚見黑熊出沒！部分遊樂設施暫時關閉

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國佛羅里達州奧蘭多的迪士尼樂園18日出現黑熊出沒事件，導致園內眾多遊樂設施和部分區域暫時關閉，所幸該熊已被捕獲，未造成人員傷亡。美聯社
美國佛羅里達州奧蘭多的迪士尼樂園18日出現黑熊出沒事件，導致園內眾多遊樂設施和部分區域暫時關閉，所幸該熊已被捕獲，未造成人員傷亡。美聯社

美國佛羅里達州奧蘭多的迪士尼樂園18日出現黑熊出沒事件，導致園內眾多遊樂設施和部分區域暫時關閉，所幸該熊目前已被捕獲，未造成人員傷亡。

華爾街日報報導，佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會表示，他們接獲通報，有人看到一隻黑熊在迪士尼魔法王國園區（Magic Kingdom）的一棵樹上。

該委員會的生物學家和執法官員稱已捕獲這隻成年雌熊。

佛州迪士尼發言人表示，魔法王國園區暫時關閉的區域包括邊境世界（Frontierland）、自由廣場（Liberty Square）和冒險世界（Adventureland），這些區域後來已重新開放。

佛州魚類和野生動物保護委員會表示，該隻熊將被轉移至奧卡拉國家森林（Ocala National Forest）內或周遭地區。奧卡拉國家森林位於迪士尼樂園和奧蘭多市的北方。

該委員會發布聲明說，秋季期間，熊會更活耀，以尋找食物儲存脂肪準備過冬。稱這隻熊可能正在穿越該區域覓食。

迪士尼樂園 黑熊 美國

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