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軍援台灣？ 川普：傻子才亮底牌

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國前總統川普表示，他不會講明若中國武力犯台時會否派美軍支援台灣。路透
美國前總統川普表示，他不會講明若中國武力犯台時會否派美軍支援台灣。路透

美國前總統川普表示，他不會講明若中國武力犯台時會否派美軍支援台灣，也不會排除屆時派美軍赴台的選項，因為戰略底牌不能輕易示人。

川普接受國家廣播公司新聞網節目「會晤新聞界」主持人維爾克專訪，談及包含墮胎權、自身一系列遭起訴官司、利率、俄烏戰爭等各項議題。

主持人維爾克問川普「您是否已下決心，若中國入侵台灣時會派美軍到台灣？因為拜登總統說他會」。

川普回答：「我不會那樣講的，不會。因為若我這樣講，就把底牌亮出了，只有傻子才會亮底牌。我也聽到德桑提斯（佛州州長，目前川普在共和黨初選的最大對手）對此說他願意如何云云。在我看來，幹嘛把戰略講出來？這是不能講的。所以當妳問我這個時，我才不會明講，因為會讓底牌盡露。」

主持人追問「那你也不會移除（派兵赴台）這個選項吧」，川普答稱「我任何選項都不會排除」。

川普表示，若還是他在當總統，根本不會發生這場俄烏戰爭，原因是「俄國總統普亭很敬畏我，不會耍花招，我會要他別輕舉妄動，他就真的不會。正因我沒連任才發生這些事」。

川普還說，如果他在任，習近平對台灣也不會走上今天這般境地。

川普 美軍

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