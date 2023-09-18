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美去年新增移民人數 創高

經濟日報／ 編譯陳韻涵俞仲慈／綜合外電

美國人口普查局數據顯示，全美移民人數再次增加，去年增加近100萬人，總人數略多於4,600萬人，創新高。

美國去年新增的移民，相對於總人口並不多，但考量前總統川普政府的排外政策與新冠肺炎疫情影響，移民人口成長創紀錄仍值得關注。

據統計，新冠疫情後，來自印度、中國大陸及委內瑞拉的新移民人數激增，其中印度移民約有13萬人，一年內增加5%；中國大陸移民約8.6萬人，增加4%；委內瑞拉移民約12.2萬人，增加22%。

而且，來自印度和中國大陸的新移民多是擁有高技能的勞工及其家人，持有兩國常用的就學和投資等合法簽證入境。

布魯金斯研究所人口統計學者佛雷表示，在外國出生的人口增加，去年的成長幅度比過去四年加總還多。 他說，去年來自拉丁美洲與亞洲的移民人數增加最多，許多去年初來乍到的移民都具備大學學歷。

他說，「過去認為來美的移民未具備高階工作技能且需要政府協助，與此次調查的對象不盡相符，許多新來的移民受過良好教育，能對就業市場做出貢獻」。

新移民 印度

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