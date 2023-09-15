美印太司令：美擬進駐更多菲基地

美國印太司令部司令阿基里諾十四日會晤菲律賓武裝部隊參謀長布勞納後表示，美軍根據美菲共同防禦條約，可能獲准進駐更多菲國基地，而中國大陸則有可能做出負面反應。

正在馬尼拉參加年度雙邊國防合作會議的阿基里諾稱，他跟布勞納討論，進一步擴大美軍根據「加強國防合作協議」（ＥＤＣＡ）進駐的菲國基地數量，並已「向我們的高層領導人提出建議」，還指美菲正尋求一項促進情報共享的協議。

布勞納表示，ＥＤＣＡ的目的是訓練演習，還有人道主義和災害應變，這是菲美兩國歷時數十年聯盟的關鍵支柱，跟區域安全威脅無關。

菲律賓四月初將美軍可以使用的基地數增加到九個，新批准的四個地點，其中三個向北面對台灣，一個則在南海的南沙群島附近，馬尼拉與北京最近就為雙方有爭議的南海仁愛暗沙起爭執。