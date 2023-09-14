宇宙生活逾355天 美國太空人創停留時間最久紀錄
美國太空人盧比歐（Frank Rubio）最近在國際太空站（ISS）上待了超過355天，打破了美國人在軌道任務中一次停留時間最久紀錄。
法新社報導，盧比歐今天在ISS上與美國國家航空暨太空總署（NASA）進行直播談話時指出：「在某些方面，這是一個令人難以置信的挑戰。但在其他方面，這是一個令人難以置信的祝福。」
盧比歐是在11日打破紀錄，目前希望在ISS待上365天。他表示：「我認為，這將為我們國家達成的一個非常棒的里程碑。」
據報導，盧比歐是受過訓練的醫生和直升機飛行員，預計將於9月27日返回地球，屆時他將在太空中待了371天。
美國太空人一次停留最久紀錄先前由是由范德海（Mark Vande Hei）在2022年創下，共在宇宙中待了355天。世界紀錄則是由俄羅斯太空人波利亞科夫（Valeri Polyakov）締造，共在太空待了437天。
美國太空人在宇宙中累計待最久紀錄保持者為惠特森（Peggy Whitson），她於一生數次任務中共在宇宙待了675天。
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