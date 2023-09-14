恐衝擊美大選 麥卡錫發動彈劾拜登調查

共和黨籍美國聯邦眾議院議長麥卡錫十二日啟動對美國總統拜登的彈劾調查，將目標鎖定拜登次子杭特・拜登的商業交易問題，釐清拜登是否知情；在共和黨並未掌握參眾兩院多數的狀況下，彈劾成功機率微乎其微，卻可能影響明年大選，白宮批評這是極端政治。

麥卡錫在議長辦公室門口表示，他指示監督委員會主席柯默等人負責彈劾調查。麥卡錫說，拜登知道家人與外國的生意往來，並在這點上對美國人民說謊；拜登多次參與電話會議、互動和晚餐，為杭特和杭特的生意夥伴帶來豪車與數百萬美元進帳，經由空頭公司流向拜登家族成員帳戶的資金將近二千萬美元，拜登政府官員還為總統家人提供特殊待遇。

麥卡錫指控拜登濫權、妨礙司法和貪腐，打算透過彈劾調查獲取拜登或杭特的銀行紀錄等文件。

美聯社報導，彈劾調查沒有期限限制，可能數月也可能一年，一路延續到明年選舉。

白宮發言人薩姆斯表示，眾院共和黨人先前花了九個月調查，沒有發現任何拜登不當作為的證據；這是最糟糕的極端政治。

麥卡錫面臨黨內右翼巨大壓力，要求他對付拜登政府，否則可能將他踢下議長寶座；同時，麥卡錫也正在與民主黨協商，討論預算以避免聯邦政府月底關門，部分極右翼議員揚言，若麥卡錫不彈劾拜登，就不配合預算案。

英國廣播公司（ＢＢＣ）分析，共和黨在眾議院僅微弱多數，即便彈劾案過關，到了民主黨掌握的參議院就會被封殺。

不過，彈劾案仍有政治效應，拜登頭號對手川普已致電共和黨議員討論彈劾策略，這項彈劾案足以轉移對川普官司纏身的焦點。

此外，華爾街日報分析，共和黨若無法取得關鍵證據證明拜登有罪，會造成美國民眾反彈，影響國會議員選舉結果。民調顯示，八成共和黨選民支持彈劾拜登，中間選民僅百分之卅七支持（百分之五十反對），支持這麼做的民主黨人不到一成。