AI幫大忙！人工智慧即時發出警報 避免加州野火一發不可收拾

美國加州最近夜半爆發野火，原本可能會是一場大災難，但多虧人工智慧（AI）偵測系統幫忙，消防員趕在火勢失控前就順利滅火。

加州森林防火廳（California Department of Forestryand Fire Protection）隊長耶里（Kris Yeary）告訴法新社：「當時面積不到1/4英畝，如果AI沒有提醒我們，可能會更擴大。」

耶里負責規劃打火行動，轄區包括聖地牙哥（SanDiego）以東約65公里的拉古納山（Mount Laguna），8月5日凌晨3時左右，他接到指揮中心同事的電話後，立即起身行動。

先前經過演算法訓練、監看克利夫蘭國家森林（Cleveland National Forest）即時影像的電腦發現一縷煙霧，人工確認電腦資訊正確後向耶里發出警報，耶里的消防弟兄迅速出動滅火。

耶里說：「這場火原本可能破壞性極大。」

過去幾年AI的應用擴展到天氣預報、選股、藝術和新聞等領域，讓人們不禁擔心會因此失業；但對加州這群對抗野火的打火兄弟們而言，只要能幫得上忙的東西，他們來者不拒。

耶里表示：「AI對我們只是另一個工具，絕不會取代消防員。」