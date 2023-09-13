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對中鷹派的美參院多數黨領袖舒默 計劃率團訪陸及日韓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國參議院多數黨領袖舒默。美聯社
美國參議院多數黨領袖舒默。美聯社

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的一名助手周二透露，舒默計劃很快要率領國會兩黨代表團訪問中國大陸、日本和南韓。

如果成行，這將是繼商務部長雷蒙多和財政部長葉倫之後，又一位美國高官訪問對岸。

根據Punchbowl News周二稍早的報導，舒默可能在10月成行。

舒默是對中國大陸政策最鷹派的參議員之一，再三敦促美國對中國大陸採取更強硬的立場。他5月發動了新的努力，希望立法加強美國的能力處理技術、安全以及對台灣的威脅等議題，對抗來自中國大陸的競爭。

舒默5月表示，被稱為中國競爭2.0的法案將擴大去年的晶片和科學法案，限制技術輸出中國、阻止中國大陸與台灣發生衝突，並加強管束不讓美國資本投入陸企。

對中國大陸採取強硬路線是長期分裂的美國國會為數不多的跨黨派共識，去年通過的法案獲得民主和共和黨人的壓倒性支持，今年計畫中的立法還將為額外的國內投資尋找資金，並針對中國大陸「一帶一路」全球基礎設施倡議提供更好的美版替代方案，抗衡北京的國際影響力。

美國 北京

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