彈劾拜登？ 麥卡錫發動眾院調查

共和黨籍美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）12日啟動對美國總統拜登的彈劾調查，將目標鎖定在拜登次子杭特・拜登（Hunter Biden）的商業交易問題，進一步釐清拜登是否知情；在共和黨並未掌握參眾兩院多數的狀況下，要彈劾成功的機率微乎其微，卻可能影響明年大選，白宮批評這是極端政治。

拜登2021年上任以來，共和黨緊咬杭特的商業交易問題；極右翼以彈劾拜登為條件，若麥卡錫不發動就必須下台。

麥卡錫在議長辦公室門口對媒體表示，眾院共和黨人已掌握針對拜登嚴重且可信的指控，構成拜登家族的腐敗文化；他指示監督委員會主席柯默（James Comer）、司法委員會主席喬登（Jim Jordan）和歲出入委員會主席史密斯（Jason Smith）負責彈劾調查。

麥卡錫指，拜登知道其家人與外國的生意往來，並在這點上對美國人民說謊；拜登多次參與電話會議、互動和晚餐，為杭特和杭特的生意夥伴帶來豪車與數百萬美元的進帳，經空頭公司流向拜登家族成員帳戶的資金近2000萬美元，以及拜登政府官員為總統家人提供特殊待遇。

麥卡錫臚列彈劾指控包含濫權、妨礙司法和貪腐，打算透過彈劾調查加大國會調查力度，獲取拜登或杭特的銀行紀錄等文件。

美聯社報導，在完成彈劾調查後，司委會會舉行聽證會並起草彈劾案文，彈劾調查沒有期限限制，可能數月也可能一年，一路延續到明年選舉。

白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）在社群平台X（前身推特）發文表示，眾院的共和黨人花了9個月調查，都沒有發現任何不當作為的證據；這是最糟糕的極端政治。

白宮表示，沒有證據顯示拜登從杭特的跨國生意中獲益，也沒有證據能證明拜登動用行政權力來支持這些事。

麥卡錫面臨來自黨內右翼的巨大壓力，要求他採取行動對付拜登政府，否則麥卡錫可能會被踢下議長寶座；同時，麥卡錫也正在與民主黨協商，討論預算以避免聯邦政府月底關門，部分極右翼議員揚言，若麥卡錫不彈劾，就不配合麥卡錫主導的預算案。

英國廣播公司（BBC）分析，共和黨議員在眾議院僅微弱多數，即便順利闖關，到了民主黨掌握多數的參議院，彈劾案照樣會被封殺，成功機率微乎其微。

不過，彈劾案的政治效應依然不容小覷，首先，拜登正在爭取2024年的連任，頭號競爭對手川普聽聞共和黨人發動彈劾，已經致電共和黨議員討論彈劾策略，這項彈劾案足以讓白宮忙碌一陣子，轉移對川普官司纏身的焦點。

此外，華爾街日報分析，共和黨也要承擔風險，若倉促彈劾無法取得關鍵證據證明拜登有罪，反而會造成美國民眾反彈，影響國會議員選舉結果。

華爾街日報引述民調報導，支持國會彈劾總統的想法，在不同政黨認同的選民心中存在巨大落差，8成共和黨選民支持這麼做，37%中間選民支持（50%反對），支持這麼做的民主黨人不到1成。

民主黨議員批評，共和黨之所以現在採取行動，大有報復民主黨在2019和2021年兩度彈劾川普的意味。

川普盟友、佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）表示，彈劾調查只是一小步，若麥卡錫無法兌現預算法案的承諾，仍會提案表決讓麥卡錫下台。

美聯社報導，部分共和黨議員認為，沒有掌握到憲法明定「叛國、貪汙或其他犯罪」的彈劾要件，證據力不足；科羅拉多州眾議員巴克（Ken Buck）日前表示，目前還沒有拜登涉嫌犯罪的具體事證。

麥卡錫直接要求彈劾調查，而非透過眾院表決，白宮用過去的麥卡錫批評現在的麥卡錫片面發起彈劾調查；麥卡錫反駁稱，是前任議長裴洛西（Nancy Pelosi）改變遊戲規則。

麥卡錫發動彈劾調查後，將邀請共和黨人舉行閉門會議討論，此外，共和黨的眾院領袖們預計在13日前往參議院說明。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）曾勸阻眾院同僚別這麼做，他12日表示，「我不認為麥卡錫需要參院的建議。」

這是國會5年來第3度發動彈劾調查，川普曾兩度被提起彈劾，皆因共和黨掌握參院多數，表決結果不超過三分之二多數而宣告無罪；眾議院擁有發動彈劾案的權力，能真正定罪和免職的是參議院，最有名的例子是1974年國會打算彈劾時任總統尼克森（Richard Nixon），在眾院投票前尼克森就宣布辭去總統職務。