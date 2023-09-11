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男子動手殺人時還撥語音信箱留言 音檔成定罪鐵證判85年

聯合新聞網／ 綜合報導
韋德持刀刺殺母親男友，過程全被語音信箱留言錄下。圖擷自紐約郵報
韋德持刀刺殺母親男友，過程全被語音信箱留言錄下。圖擷自紐約郵報

美國印第安納州一名男子痛下毒手殺害母親男友，他在過程中撥打電話到母親手機的語音信箱，讓殺人過程全被錄成音檔，最後成為定罪鐵證之一，被判處85年有期徒刑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，33歲的韋德（Cody Allen Wade）是預謀犯案。2020年6月18日，韋德先是跟其他人在戶外烤肉，後來到一名男性友人家，告知對方自己準備「去殺人」，接著便步行前往母親家。

韋德抵達媽媽家以後，拿出尖刀朝母親的男友哈維蘭（Carl Haviland）猛刺4刀。在犯案之前他撥打母親手機並在語音信箱留言，開始行兇後他也沒有把電話掛斷，於是案發過程全被錄成音檔。雖然韋德的媽媽也在現場，卻沒辦法阻止兒子犯案。據報韋德在行兇之後還用腳踹哈維蘭的屍體並出言嘲諷。

法庭文件指出，韋德患有雙向情緒障礙症，行兇的時候其實是韋德的假釋期間，他之前因為縱火入獄，在2020年3月出獄，想不到不久後就又再次犯下大錯。

今年（2023）9月6日判決出爐，韋德因謀殺罪被判60年有期徒刑，不過因為他之前已經有其他前科，因此加重15年刑期。除此之外他遭逮捕時不配合警方執法，又另外加重10年，最後必須入獄服刑85年。

美國 殺人

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