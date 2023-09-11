快訊

搭豪車、住豪宅惹議！高虹安神秘的「好朋友」 恐成另一樁「新竹大祕寶」

基泰董座請辭、總座落淚…仍苦吞第二根跌停 若再跌恐陷票面保衛

馬斯克、SBF名家執筆傳記陸續上架 美國今秋書市很熱鬧

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
布蘭妮（Britney Spears）的回憶錄《我內心的女人》（暫譯）（The Woman in Me），將於10月24日出版。 /擷自Simon & Schuster
布蘭妮（Britney Spears）的回憶錄《我內心的女人》（暫譯）（The Woman in Me），將於10月24日出版。 /擷自Simon & Schuster

商業書很少成為出版界的主角，但今年秋季即將打破這個局面。由知名作家操刀的兩位科技科技業大亨馬斯克和班克曼-弗里德的傳記即將上市，備受讀者期待。

由華特．艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的《馬斯克》將於本周二出版。艾薩克森受訪時表示，這本書他花了近三年的採訪和寫作的集大成。

三周後，麥可．路易士（Michael Lewis）撰寫的加密幣企業家班克曼-弗里德的傳記《無限前行：一位新大亨的崛起與敗落》（暫譯）（Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon）也將於10月3日上市。

連鎖書店Books-A-Million執行長芬利（Terry Finley）形容，班克曼-弗里德象徵一種新的金融現象，而馬斯克一直以來就是一個極端人物。

這兩本即將出版的書籍的主題各有不同的爭議性。馬斯克去年收購推特並重新命名為X，用了一種他支持者認為耳目一新、批評者則認為飄忽不定的做法改造這個社交網站平台。

班克曼-弗里德是一位創業名人和也是高人氣政治金主 ，目前正因他的加密幣交易所FTX倒閉面臨相關的刑事詐欺指控。上個月，聯邦法官裁定將他羈押候審。

這兩本書早在兩人事蹟逆轉之前即在醞釀。路易士在一次訪談中表示，他花了快一年追蹤班克曼-弗里德。他原被許多投資者、政治人物和名人形容為新時代的大亨，對於基於數位資產打造未來金融體系懷抱令人信服的理念。

《紐約雜誌》（New York）刊出的書摘中，可看出路易士對班克曼-弗里德相當佩服。但一開始寫這本書被問到他對這位年輕企業家的評價時，路易士說：「我只是在旁觀，沒有任何強烈的觀點。」

出版商W.W. Norton & Co.表示，班克曼-弗里德傳記規劃印刷50萬本，這是他們今年最大的首刷量。路易士之前有三本書《攻其不備》、《大賣空》和《魔球》被拍成電影。

艾薩克森以寫傳記著稱，寫過富蘭克林、愛因斯坦和賈伯斯。他形容和馬斯克訪問過程是一段「充滿驚奇事蹟的絕妙旅程」。

華盛頓一位業主 Bradley Graham表示，因為已經有很多關於馬斯克的報導，因此馬斯克這本書不容易突破。「但艾薩克森以挑戰像賈伯斯這樣的人物而聞名，獲准難得的獨家採訪，推出比以前更加完整的故事」。

除了商業書外，今年還有其他熱門書籍即將問世，包括布蘭妮（Britney Spears）的回憶錄《我內心的女人》（暫譯）（The Woman in Me），將於10月24日出版。Simon & Schuster 旗下出版商Gallery Books發言人表示，首刷量超過100萬冊。這本書已經在TikTok引起廣大廻響。

由華特．艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的《馬斯克》將於本周二出版。/擷自Simon & Schuster
由華特．艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的《馬斯克》將於本周二出版。/擷自Simon & Schuster
麥可．路易士（Michael Lewis）筆下的班克曼-弗里德傳記《無限前行：一位新大亨的崛起與敗落》（暫譯）（Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon） /擷自 W.W. Norton & Co.
麥可．路易士（Michael Lewis）筆下的班克曼-弗里德傳記《無限前行：一位新大亨的崛起與敗落》（暫譯）（Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon） /擷自 W.W. Norton & Co.

馬斯克 賈伯斯 X

延伸閱讀

對烏軍「通聯」是核心…拒提供星鏈攻擊克里米亞 馬斯克能一人說了算？

曾拒開星鏈助反攻遭烏官員批「作惡」 馬斯克：我想幫人類、非殺人

陸麥當勞聯名特斯拉Cybertruck推出「滿電賽博勺」 馬斯克狀況外喊：假消息！

憂烏克蘭攻擊克里米亞成「迷你珍珠港」 新傳記揭馬斯克秘令關掉星鏈

相關新聞

美國內華達州發現的鋰礦蘊藏 可能是全球最大

鋰對於生產電動車和其他綠色技術所需的電池至關重要，而美國可能偶然發現全球最大的鋰礦蘊藏。

拜登：美越靠攏無意遏制或傷害中國

美國總統拜登週日（9月10日）在越南訪問時表示，他對越南的訪問是為了展現與河內更緊密的關係，並不是要試圖與中國展開冷戰，也不是為了要遏制中國。他還指出，中國目前的經濟動盪不會讓其入侵台灣。

美大學拚招生 投資蓋宿舍

在平價住房供不應求、居住成本飆高之際，美國的大專院校正在投資興建研究生宿舍，以吸引學費較高的研究生就讀。

兒孫滿堂！馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

商業內幕(Business Insider)報導，科技鉅子馬斯克最新傳記9月12日即將上市，紐約時報書評搶先曝光他和前女...

霍楚簽署立法 農曆新年列紐約公校法定假期

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日簽署法令，宣布農曆新年(Lunar New Year)成為全州公校法定假期；...

川普2016「贏的路徑」 CNN：2024恐重現

有線電視新聞網(CNN)政治分析師恩騰(Harry Enten)9日警告，雖然拜登總統跟共和黨最可能提名的前總統川普一樣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦