美眾院特委會 將再辦台海兵推

英國金融時報八日報導，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會十一日將在紐約舉行針對台灣的兵棋推演，邀請華爾街金融與企業主管與會，以提高對投資中國大陸風險的警覺。

該委員會強調，美企在中國的投資恐損害美國國安。該委員會主席蓋拉格表示，好萊塢和矽谷均低估北京犯台的可能。美國國務院去年與歐洲國家分享的訊息顯示，台海衝突將造成每年二點五兆美元（約台幣八十一兆元）經濟損失。

這將是該委員會第二次台海變局兵推，上次是四月與華府智庫新美國安全中心合作，欲使國會議員了解台海開戰的影響。這次兵推則請企業代表參與。據報導，受邀者包括投資銀行代表、現任或前任藥廠主管及美軍四星退將，蓋拉格和民主黨眾議員克利什納穆希則將率跨黨派議員參與。

該委員會並規畫十二日在紐約智庫外交關係協會舉行「系統性風險：中共對美國金融穩定的威脅」聽證會，邀美國證券管理委員會前主席克雷頓、避險基金經理人柴諾斯、專注中國市場的美奇金投資諮詢公司創辦人楊思安等人做證。

另，華盛頓郵報八日報導，總統拜登提名的參謀首長聯席會議主席人選、現任美國空軍參謀長布朗上將八日向空軍官兵發布備忘錄，示警中國大陸軍方正展開行動，試圖鎖定並招募美國現、退役軍人擔任種子教官，藉此增強共軍戰力並彌補其不足。

布朗提到，和北京合作的外國公司正鎖定招募受過美國、北約訓練的各領域軍事人才。許多人接受合約後擔任共軍種子教官，這將侵蝕美國國家及軍人安全。美方官員拒表明有多少人受北京祕密招募。

國防部：美加船艦昨通過台海

【記者林縉明／台北報導】國防部表示，美驅逐艦及加拿大護衛艦各一艘，昨由北向南航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。