川普2024競選拍檔 傳是諾姆

美國前總統川普再披共和黨戰袍出戰明年總統大選的機會濃厚，他八日將赴南達科他州雷匹德城出席一場共和黨募款活動。美國福斯新聞和美聯社七、八日報導，外界臆測此一深紅州（紅色是共和黨代表色）女州長諾姆（Kristi Noem）是川普搭檔參選的副手可能人選。

諾姆原本就是川普的長期支持者及政壇盟友，將在前述活動中與川普同台，並可望表態挺川。但備受關注的還是兩人同台後，各界對諾姆將雀屏中選成為川普副手可能性的臆測升高。

諾姆七日在「福斯與朋友們」節目中說，她和川普至今完全沒討論搭檔參選。她另在「數位福斯新聞」訪談中被問到，她和川普合作是否應該被視為可能的副手「試鏡」或面試時答道，「我並不認為」，但也不排除任何可能性。

諾姆表明，若川普向她開口，她將必須做出考慮，現在美國憲法保障的自由每天都正遭受這個國家的領袖們損害。

諾姆去年一度考慮自己出馬角逐明年大選，但她近幾月來已很清楚川普在共和黨總統初選中難以撼動。她強調，川普就是「那個能贏的人」。諾姆也對川普在黨內初選脫穎而出非常有信心，他既有大選經驗、選民也認識他，其他黨內同志也不錯，但他們的經歷沒有川普令人印象深刻。