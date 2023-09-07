跟已婚警員當街親熱又上警車待40分鐘 女子稱不是一夜情、不認做錯事

美國馬里蘭州的喬治王子郡警局（PGPD）一位警員因為日前被人拍到他與女子又親又抱後一同上了警車後座而遭到停職，據報這位警官已婚，跟他親熱的女子出面受訪時，對兩人光天化日之下幽會被逮到仍然毫無歉意。

福斯數位新聞報導，這起警官與女子公然勾搭遭路人拍下的事件發生在3日，可見到身穿制服的警員跟一名穿著清涼的女子激吻，還用手臂摟住了她的腰，隨後一同進入警車後座。據拍攝者描述，警車接下來左右搖晃，但不知他們是否在車震，兩人則在車內停留了大約40分鐘後分別離開。

截至6日上午，影片瀏覽數已經累積達數百萬，該名警員則經指認是PGPD警員馬列特（Francesco Marlett）。一位在臉書自稱是馬列特妻子寶拉（Paula Marlett）的女性上網發了文章，對「尷尬又痛苦」的情況表示哀嘆，同時也表明自己知道發生了什麼事情。

寶拉在臉書貼文點名影片內的女子叫維吉妮亞（Virginia Pinto），聲稱她的丈夫也因為她出軌而在很久以前就離開了，並指控馬列特跟維吉妮亞「多年來」一直背著她往來。她寫道，「我愛你們所有人，除了妳，維吉尼亞，妳這X人可以在地獄爛掉」。

被寶拉公開點名的維吉妮亞告訴紐約郵報，她跟馬列特的關係「不是一夜情」，已經約會了兩年左右的時間，「這是主線故事，不是一件小事，當然，因為他是警官，事情就不好看了，但我只是想要人們明白，這不是一夜情」。

儘管這樁醜聞已經人盡皆知，維吉妮亞仍顯得鎮定與泰然自若，「有什麼值得太激動的？他是警察，我是平民，我們被逮到了，很糟糕，但一切都會過去。我過著我的生活，我有孩子，我敢肯定，正如你們所知，我有一個15歲患了自閉症的兒子，他的父親是白人，我猜我對白人有好感」。

維吉尼亞告訴記者，「在我腦子裡，我又沒做錯什麼。在我心裡，在他心裡，我知道我沒做什麼。他知道，寶拉知道，我沒做錯什麼，上帝是我的至高力量」。