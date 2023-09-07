北極油氣開發叫停 拜登推翻川普政策

全球最大產油國美國宣示環保決心！美國內政部6日宣布，取消7個阿拉斯加州位於北極圈內的油氣開發點，以保育美國北極圈的生態圈。相關開發計畫是在前總統川普時期制定的，但拜登希望減少油氣開發，因此取消。此方案獲得環團歡迎，但也引發共和黨與部分原住民不滿，質疑國家破壞當地居民的經濟收入。

北極國家野生動物保護區內許多地點，如特什庫普湖、烏圖科克高地、科爾維爾河、卡塞加盧克泻湖和皮爾德灣特別區，是遷徙馴鹿、北極熊和灰熊以及候鳥的棲息地。拜登政府強調，取消開發有助保護北極土地、野生動植物，且是對阿拉斯加原住民的文化、歷史和智慧的尊重。

擴大保育力道

根據《半島電視台》報導，美國內政部長哈蘭德表示，北極圈受到地球暖化的影響是其他地區的2倍，因此希望以最高標準保護北極脆弱的生態系。拜登政府上任以來，希望將許多在川普時期被劃定為開發區的自然保留地撤回，但環團批評，拜登政府並未完全落實此原則，甚至在3月通過一個新的開發案。

內政部宣稱，此方案可讓520萬公頃的土地受到保留，大約停止開發40%阿拉斯加的油氣儲量，環團對此表示歡迎，但阿拉斯加的原住民部落希望增加開發案數量，以帶動當地經濟發展，共和黨阿拉斯加州參議員蘇利文對於拜登撤銷開發案感到不滿，認為這會讓該州的經濟發展停滯不前，且侵害州民合法開發土地的權利。

共和黨與原住民不滿

《CNN》提到，拜登政府直接取消阿拉斯加工業發展與出口管理局在川普政府時期租下，準備進行油氣開發的36.5萬英畝保育區沿海平原。但由於2017年制定的法律規定，北極國家野生動物保護區（ANWR）可對外開放租賃，因此內政部還是會啟動相關流程，應該會增加更多環境限制。

儘管阿拉斯加原住民在北極地區的鑽探問題上存在分歧，但一些環保團體對拜登政府的舉措表示支持，並敦促國會廢除2017年規定在ANWR進行鑽探的法律。

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