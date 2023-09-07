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影╱美賓州殺人犯越獄成功仍在逃 「螃蟹爬」翻越鐵絲網畫面曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
賓州34歲重刑犯卡瓦坎特日前以「螃蟹式」撐牆的方式逃獄成功。圖截自影片
賓州34歲重刑犯卡瓦坎特日前以「螃蟹式」撐牆的方式逃獄成功。圖截自影片

美國賓州一名重刑犯8月底以「螃蟹式」撐牆的方式，越過鐵絲網，成功逃獄，警方至今還在追緝該名逃犯，令當地居民相當緊張，兩間學校因此停課

賓州切斯特郡監獄（Chester County Prison）代理典獄長霍蘭德（Howard Holland）指出，瞭望塔上的警官沒有觀察到也未通報此次越獄事件，這是正在進行的內部調查中的關鍵部分。

霍蘭德表示，與此同時，將加強安全措施並增加更多鐵絲網「以阻止通往屋頂通道」，院子裡還將加裝額外的攝影機，並安排一名警員看守。

34歲的卡瓦坎特（Danelo Cavalcante）因殺害33歲前女友，犯下一級謀殺罪，被判處終身監禁且不得假釋，未料他在8月31日趁機越獄，從此人間蒸發。

賓州官員6日公布監視器影像畫面，卡瓦坎特在兩面牆之間以「螃蟹走路」的方式穿過鐵絲網、並跑過屋頂、還翻越另一道柵欄等方式逃跑。

警方透露已動員200名警力，擴大追捕行動，同時聯邦調查局也提供必要協助。兩間學校因此暫時停課兩天。

當局宣布將懸賞一萬美金緝拿該名逃犯，但事實上，這間監獄今年5月就有另一名犯人，透過一模一樣的方式越獄，只是沒有逃獄成功。

停課 監獄 螃蟹

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