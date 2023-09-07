威脅國安 美FCC：上海移遠通信等中企應列黑名單

根據路透社所見信函，美國聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾要求政府安全機構應考慮宣布，上海移遠通信技術和廣和通等中國企業對美國構成無法接受的國家安全風險。

共和黨籍的聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）上個月要求聯邦傳播委員會，應考慮將這兩家生產「蜂巢式網路模組」（cellular modules）的中國公司納入所謂的「涵蓋名單」（Covered List）中。

依美國法規規定，聯邦資金不能用來向名單上的公司購買設備；聯邦傳播委員會也不會授權向可能構成國安威脅的企業採購新設備。

羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）於9月1日致函聯邦調查局（FBI）、司法部、國家安全局（NationalSecurity Agency）、國防部等機構，轉達議員們的要求。

羅森沃賽爾在先前未經報導的信件中表示，聯邦傳播委員會樂見有機會合作「解決此一威脅，包括考慮將上海移遠通信（Quectel）與廣和通（FibocomWireless）的設備納入涵蓋清單中」。

上海移遠通信與廣和通兩家公司並未立即回覆路透社的置評要求。

羅森沃賽爾昨天在另一封信中告訴國會議員，「你們所提有關連結模組問題，值得持續關注。為此，委員會正在研究為保護美國網路應採取的額外措施」。

她又說，聯邦傳播委員會「只有在各國家安全當局的指示下」才能更新涵蓋名單。

聯邦傳播委員會此前將10家中國企業和1家俄羅斯公司列入涵蓋名單中，包括華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達通信公司（Hytera CommunicationsCorp）、杭州海康威視數字技術公司（HangzhouHikvision Digital Technology）和浙江大華技術公司（Zhejiang Dahua Technology）。

國會議員們警告，美國的醫療設備、車輛和農業設備一旦使用中國蜂巢式網路模組，都可能從中國被遙控與操作。