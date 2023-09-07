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AI飆股C3.ai說由虧轉盈要等更久 引發AI錢潮受質疑

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
企業AI軟體開發商C3.ai公司（C3.ai Inc.）表示，公司要由虧轉盈需要比預期更久的時間路透
企業AI軟體開發商C3.ai公司（C3.ai Inc.）表示，公司要由虧轉盈需要比預期更久的時間路透

企業AI軟體開發商C3.ai公司（C3.ai Inc.）給了失色的營收財測，表示公司要由虧轉盈需要比預期更久的時間，引發市場擔心這家軟體公司正難以讓AI熱潮變錢潮。該公司先前受惠於AI題材，股價今年來暴漲超過180%。

總部位於加州的C3.ai 6日在聲明中表示，本會計年度（8月起算）經調整後虧損將多達1億美元，這比先前預估的7,500萬美元虧損擴大。C3.ai表示，不再預期會計第4季經調整後出現獲利，原因是對其生成式AI產品的銷售與行銷投入新投資。

C3.ai執行長希伯（Thomas Siebel）6日在會議上解釋支出提高的原因：「市場機會是立即的，而我們打算抓住它。」他說，C3.ai在會計第4季和2025年度仍將有正的現金流。

一些投資人仍對C3.ai能否不負各界對AI熱潮的期望持懷疑態度。以股票交易百分比率而言，這檔股票是最受到放空的美國科技股，根據S3 Partners的數據，在6日，C3.ai在公開市場流通的股票有33%遭到放空。C3.ai的前員工批評C3.ai和希伯誇大了其技術的妥善性，也有兩大知名放空機構已提出批評報告。

C3.ai股價6日收盤持平在每股31.46美元，盤後重挫近8%。這檔股票今年來幾乎大漲兩倍，因投資人追捧AI題材，使得C3.ai成為標普北美擴張科技軟體指數表現最佳的個股之一。

C3.ai預估在截至10月底止的本季營收達7,200萬美元至7,650萬美元，分析師平均預估為7,390萬美元；該公司維持年度營收2.95億至3.2億美元的展望，中間值符合分析師平均預估的3.07億美元。

回顧上季（截至7月底止的會計第1季）營收增加11%至7,240萬美元，超越分析師平均預估的7,160萬美元；經調整後每股虧損9美分，相較下，市場平均預估為每股虧17美分。

代表合約銷售指標的剩餘合約義務金額為3.34億美元，低於分析師預估的3.82億美元。

彭博行業研究分析師拉賈格帕爾表示，上季營收小幅優於預期「不足以消弭對長期成長展望的懷疑」。他在7月的報告中表示， C3.ai面臨的嚴峻問題為是否有能力簽下新的高級客戶並擴大業務。

投資人 科技股 美國

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