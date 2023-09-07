第一夫人才剛確診 拜登仍「脫罩」授勳老兵挨轟

美國第一夫人吉兒（Jill Biden）日前剛確診新冠肺炎，雖然總統拜登（Joe Biden）經檢測後並未染疫，但白宮強調由於他與夫人有過近距離接觸，近日在室內將配戴口罩並與他人保持社交距離。然而，拜登5日頒授榮譽勳章給一名81歲老兵時，竟直接摘下口罩，並與對方熱情握手，招致外界批評。

美聯社報導，拜登5日在白宮東廳為81歲前陸軍上尉泰勒（Larry Taylor）授勳時，兩人並肩站立，但拜登仍直接摘下他的黑色口罩，大聲宣讀泰勒過往在越戰中的英雄事蹟，接著為泰勒戴上獎章並與之握手，全程未戴口罩。

根據美國CDC，接觸過確診的人，應戴口罩並自我監測10天，雖然拜登出席活動的時間少於15分鐘（與病患室內接觸達此時間屬密切接觸者），但病毒仍可能在更短的時間內傳播，此舉也引發外界不滿，認為拜登帶頭唱反調。