美國反墮胎參議員杯葛將領晉升 遭批「協助共產黨」

美國阿拉巴馬州的共和黨籍聯邦參議員塔柏維爾（Tommy Tuberville）不滿五角大廈頒布的墮胎政策，自2月開始杯葛需參院表決通過的美軍將領人事案，5日引來海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）的猛烈抨擊，指責他正在傷害美軍戰備。

Politico與國會山莊報報導，德爾托羅、空軍部長肯達爾（Frank Kendall）與陸軍部長沃姆斯（Christine Wormuth）當天還聯名投書華盛頓郵報，呼籲塔柏維爾停止此舉，更罕見一起現身CNN，談論塔柏維爾杯葛將領晉升。

根據轉述，出生於古巴的德爾托羅表示，「身為一個出生在共產主義國家的人，我從來沒有想過，居然是我們自己的參議員會實際上協助共產黨員跟其他獨裁政權」。他說，塔柏維爾卡住將領晉升的舉動「將對我們的戰備帶來實際的負面影響」。

除德爾托羅外，空軍部長肯達爾批評塔柏維爾的作為「正對我們的國安造成重大損害」，稱美國的潛在敵人都在關注此事，「這正在影響他們怎麼看待美國、我們的軍力、對軍方的支持，這需要停止」。

沃姆斯則告訴主持節目的CNN記者塔柏，「以這種方式攻擊非政治性各軍種將領簡直是絕無僅有，這是在奪取我們的非政治性軍事機構，侵蝕我們民主憲政的核心原則」。

因應美國最高法院判決，五角大廈規定官兵所在營區若位於禁止或嚴格限制墮胎的各州，可在需要墮胎時擁有3周休假及旅費報支，以便轉往在法律和技術上可墮胎的地方，大為不滿的塔柏維爾於是開始全面杯葛需要參院同意的美軍高階將領人事案，不只導致將領晉升大塞車，陸戰隊、陸軍與海軍現在都只有代理首長。其他共和黨參議員曾設法跟塔柏維爾談判，但迄今都沒有成功。