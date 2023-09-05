陸客欲闖敏感設施 美官員：多達百次

華爾街日報引述美國官員說法報導，美方已記錄到約一百起有關中國人試圖進入軍事基地和其他敏感設施的案例，這些人有時會假裝是普通遊客。官員認為這構成潛在間諜威脅。

美國國防部、聯邦調查局（FBI）和其他機關去年展開檢討，試圖防範這類事件。官員們形容這些試圖擅闖美國軍事基地等設施的人是「不速之客」，不管他們是有意或無心。

這些不速之客包括被逮到闖入美國新墨西哥州飛彈試射場的中國人，以及看似在佛羅里達州火箭發射基地附近混濁水域游泳的水肺潛水員。

美國官員說，這些事件是間諜活動的一種形式，目的似乎是試探美軍和聯邦設施的安全措施。知情官員透露，涉案人通常是臨時找來的中國人，必須向中國政府回報結果。

官員指出，這類案例有時發生在根本沒什麼觀光活動、附近也沒有商用機場的偏遠地區。

今年初，一顆中國氣球飛越美國領空，上面疑似搭載監控設備，美中關係自此更加緊張。擅闖美軍基地之類的事件也顯示，北京當局正利用非傳統手段在美蒐集情報，無論是透過接近軍事基地，還是使用可轉為刺探功能的中國製造商用設備。

白宮和國土安全部官員都不願置評。五角大廈只給了一個泛泛回應。

在最近一起案例中，一群中國人自稱觀光客，企圖進入阿拉斯加州的韋恩萊特堡陸軍基地，還說他們在基地內的商務旅館訂了房。這座基地駐有陸軍第十一空降部隊，負責北極地區戰事。

熟悉這套手法的官員說，這些人遇到警衛自有一套說辭，若被攔下，就自稱是迷路的觀光客。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」資深研究員哈定說，情報圈很清楚中國這種低層級的情報蒐集手段，這是人海戰術，「中國的優勢在於他們願意投入大批人力，如果少數幾個被抓，美國政府很難證明他們除了擅闖以外還做了什麼事，而沒被逮到的人就可能蒐集到有用情報。」