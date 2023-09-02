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影╱非裔孕婦拒下車接受盤查 遭美警擊斃「一屍兩命」畫面曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國俄亥俄州警察再傳執法過當，一名懷有身孕的非裔女駕駛拒絕下車接受盤查，疑似開車衝撞而遭射殺。截自影片
美國俄亥俄州警察再傳執法過當，一名懷有身孕的非裔女駕駛拒絕下車接受盤查，疑似開車衝撞而遭射殺。截自影片

美國俄亥俄州（Ohio）再傳地方警察疑似執法過當，一名懷孕7個月的21歲非裔孕婦楊恩（Ta'Kiya Young），上個月被超市通報疑似行竊，警方到場處理時楊恩企圖開車衝撞逃離現場，警員連忙開槍，造成楊恩和胎兒一屍兩命，當局於9月1日公布密錄器，兩名涉案警員已被暫時調查原職。

事情發生在俄亥俄州首府哥倫布東北24公里小鎮布倫登（Blendon）的超市停車場，根據公開的現場密錄器可見，兩名警員接獲超市店員通報指，多人目擊楊恩從店內偷竊酒精飲料，於是上前盤問，其中一名警員站在駕駛座車窗旁，不斷要求楊恩下車，另一名警員則拔槍站在車頭前。

但楊恩拒絕配合，反問警員為何要攔下她和「你打算開槍射我嗎？」，並開車衝撞站在車前的警員，警員一手壓在引擎蓋上不斷後退，朝擋風玻璃開了一槍再側身躲過，車輛隨即緩慢前進最終撞向超市牆壁，警方跟上前敲碎駕駛座車窗並發現孕婦中彈，送醫後她與腹中胎兒皆喪命。

兩名涉案警員身分尚未公開，但都被暫時調離原職，俄亥俄州犯罪調查機構已接手介入調查，要釐清警察在現場，是否真有過度執法的行為。

死者委任律師沃爾頓（Sean Walton）表示，楊恩無疑是受害者，影片清楚表明槍擊事件是不公平的，呼籲立即解雇涉案警員並對其提出指控。

美國俄亥俄州警察再傳執法過當，一名懷有身孕的非裔女駕駛拒絕下車接受盤查，疑似開車衝撞而遭射殺。截自影片
美國俄亥俄州警察再傳執法過當，一名懷有身孕的非裔女駕駛拒絕下車接受盤查，疑似開車衝撞而遭射殺。截自影片

超市 警察 孕婦 槍擊 影片

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